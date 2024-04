Lucerito Mijares sorprende a los internautas por su talento y carisma: VIDEO

Lucerito Mijares apareció en 'Juego de Voces' para demostrarle al mundo entero que es una de las jóvenes mexicanas con un futuro prometedor en el mundo de la música y de la actuación. Después de tan solo 3 programas, la hija de Manuel y Lucero ya se ganó a millones de personas en México y Estados Unidos. Ahora, sus fans aseguran que sus actuaciones han servido para callar muchas voces que hablaban mal de ella.

Una locutora de radio para Tijuana y San Diego fue la encargada presentar la teoría que el talento no se hereda. La prueba de esto sería Lucerito Mijares, quien a través de su forma de ser, sus ocurrencias y su increíble voz se ha ganado a todo el público de 'Juego de Voces'. En otras palabras, el talento no lo heredó, ya que sin los otros complementos no sería lo que es en estos momentos en redes sociales y el programa de Las Estrellas.

Lucerito Mijares sorprende en internet con su talento (IG: univision)

Lucerito Mijares sorprende a cibernautas

En tan solo 3 programas, Lucerito comprobó que tiene una voz digna de elogiar, como la de su madre y su padre, pero también un carisma que pocos pueden presumir. Este segundo apartado es el que la locura confirma es lo que ha llevado a la hija de Manuel lo que la ha llevado a tener la fama en redes sociales como ha ocurrido con la heredera de los Mijares.

Desde que apareció en 'Juego de Voces' se puede ver como los fans del programa sólo hablan de las presentaciones de la cantante de 19 años, pero también de las ocurrencias, gestos y reacciones que tiene durante el programa o con lo que dice su padre. Desde su primera canción, la presentación con su madre o el que la agarren bailando fuera de cámaras, Lucerito se ha apoderado de las redes sociales.

Lucerito y Lucero en Juego de Voces (IG: univision)

El próximo programa de 'Juego de Voces'

El tercer programa de 'Juego de Voces' en México se transmitirá este domingo 28 de abril por Las Estrellas. Para todos aquellos que quieran disfrutar del talento de Lucerito deberán recordar que el horario se cambió a las 18:00 hora de México. El cambio se debe a que la noche de este domingo se realizará el debate presidencial.

Para aquellos que quieran ver el programa, se les puede adelantar que Lucero se presentará para cantar junto a su hija y dejarle un mensaje a Manuel. Por otro lado, Lucerito se presentará junto a Lalo Capetillo para acrecentar los rumores de su romance. Esto y mucho más se podrá disfrutar en el tercer programa de 'Juego de Voces'.