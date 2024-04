Lucero recibe emotivo mensaje de su hija y fans se fijan en las manos de la cantante: "me dejo las uñas como Lucerito"

La familia Mijares se siguen apoderando de las miradas en 'Juego de Voces'. En esta ocasión, Lucerito, conmovió a todos en el escenario y a la gente en sus casa con un emotivo mensaje para su mamá, su aliada para el programa. Previo a cantar juntas, la hija de Manuel dio un bonito mensaje para darle paso a 'La Novia de América'.

A demás de cautivar a más de uno con sus bonitas palabras, los fans en redes sociales no pudieron evitar verle las uñas a la cantante. Esto generó una serie de comentarios donde entienden a Lucerito, ya que muchos en el mundo se muerden las uñas. Algunas personas llegaron a confirmar que ellos también tienen ansiedad o alguno de los motivos por los que se detona este hábito.

Para el último programa de 'Juego de Voces', Lucerito tuvo que recurrir a su aliada, su arma secreta para intentar ganar el duelo contra los 'Consagrados'. La invitada sería Lucero, su madre, pero antes de darle paso, la pequeña Mijares decidió dedicarle unas bonitas palabras que la llevaron al borde de las lágrimas.

"Es mi mejor amiga. Me conoce rebién, ahora sí que desde chiquita, me ha cuidado. Ella, bueno la admiro demasiado, le agradezco muchísimo todo el apoyo que me ha dado y pues siempre estaré eternamente agradecida con ella. Estoy muy nerviosa de cantar con ella porque impone mucho, impone mucho esta señorita. Estoy super emocionada y pues ella es mi mamá", dijo Lucerito para dar paso a la 'Novia de América' al escenario de 'Juego de Voces'.