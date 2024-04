VIDEO: Alberto Guerra reveló sentirse intimidado por Madonna: “Es una persona increíble”

Madonna ha conquistado a fanáticos con los conciertos de su gira “The Celebration Tour”, pero recientemente fue ella quien quedó cautivada con el atractivo del actor cubano Alberto Guerra que fue su invitado especial en el segundo concierto que ofreció este fin de semana en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Esto luego de protagonizar juntos una impactante sesión de fotos y ser parte de la portada para la revista Re-Edition.

Alberto Guerra habla de su experiencia junto a Madonna

Madonna sorprendió recientemente a sus fans al revelar que es la imagen en la portada de la revista Re-Edition y junto a ella aparece Alberto Guerra, quien no dudó en dar detalles de su experiencia junto a la leyenda de la música. Aunque el actor se desvivió en halagos para la “Reina del pop” admitió haberse sentido intimidado al saber de su invitación, algo que cambió una vez que se conocieron.

Madonna junto a Alberto Guerra en la revista Re-Edition. Foto: IG @el_guerra

“Intimida la idea de antes de y después hay una parte de uno que no puedes dejar que el miedo te quite la oportunidad de disfrutar algo tan padre y de poder estar en el momento. Ella es todo lo contrario de alguien intimídate ya en persona, ella es una persona increíble, increíblemente humilde, amable, educada, sensible (…) Estoy bien contento de tener la oportunidad de conocer y acercarme a gente que han sido y siguen siendo tan importante a lo largo de décadas y que tienen mentes brillantes”, dijo en entrevista para “Ventaneando”.

Así fue como Madonna conoció al actor

Alberto Guerra señaló que Madonna lo invitó a participar en la sesión de fotos tras haberlo visto en la serie “Griselda” de Netflix donde realiza el papel de Darío, esposo de Griselda Blanco cuyo papel lo realiza la actriz colombiana Sofía Vergara. Esto debido al tema que desean para las imágenes que aparecerían en la revista.

Sin embargo, en redes sociales fanáticos de la cantante han destacado que la intérprete de “Like a Virgin” habría elegido a Alberto Guerra por al gran parecido que éste tiene con su expareja y padre de su primera hija, Carlos Leon, con quien conoció en Nueva York y sostuvieron una relación entre 1994 y 1997.