Aleks Syntek tira al inodoro un disco de Karol G y salva a Danna Paola: "no es para alguien de mi edad" | VIDEO

Aleks Syntek volvió a hacer de las suyas al demostrar que tiene muy claros y definidos sus gustos musicales, esto luego de los últimos meses en los que se ha peleado con figuras del reguetón entre los que se incluyen Dani Flow o más recientemente Karol G, de quien no es muy fan. De hecho, en las últimas horas dividió opiniones en redes sociales al tirar al inodoro el álbum "Mañana será bonito" de la cantante colombiana.

El mexicano de 54 años apareció como invitado en "El podcast + perdido" junto a Gabo Ramos donde platicó de algunos aspectos de su vida, pero también participó en una dinámica que resultó divertida para algunos y poco agradable para otros. La razón de ello es que el intérprete de "Te soñé" tenía que elegir entre una lista de discos para saber si le gustaban, o si por el contrario, prefería tirarlos al inodoro. Y vaya sorpresa que se llevaron los fans de Karol G cuando fue la única en ser arrojada, mientras que Danna Paola y Shakira se salvaron por un pelo.

Fue por las propias redes sociales del podcast donde se compartió el video de cómo se vivió el momento, aunque tanto Aleks Syntek como Gabo Ramos estuvieron conscientes en todo momento de que se trataba de una dinámica, por lo que incluso el cantante pidió que no lo fueran a "funar". Asimismo, al finalizar con el fragmento también reconoció que en lugar de todos los discos que eligió, el mundo entero debería de escuchar los de él mismo.

Para la dinámica, el conductor explicó que el famoso tenía que elegir entre quedarse los discos para su colección o tirarlos al escusado, aunque tenía que dar sus razones de cada decisión que tomaba. La primera portada en aparecer fue "Beat" de Belanova, del que Syntek dijo: "Buenísimo, me encanta. Los amo", demostrando así que se quedaba con el disco.

Después llegó el turno de Danna Paola con "XT4S1S" y aunque no es del total agrado del músico, aclaró que le guarda "mucho respeto" y por su "gran voz", así como ser una "excelente artista" y "estar tan guapa" se le perdona, por lo que agregó el disco a su colección. En cuanto a "Pies descalzos" de Shakira, Alexs Syntek contó que esa es la cantante que se extraña con sus letras bonitas, "pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz".

Luego de decir que por respeto a sus hijos, Shakira no debería de tirarle a su ex, Gerard Piqué, llegó el turno de "Mañana será bonito" de Karol G y fue donde inició a dividir opiniones.

"Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", dijo antes de lanzar el disco al inodoro e incluso tirar de la cadena.