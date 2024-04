José Eduardo Derbez asegura que no tienen para pagarle en La Casa de los Famosos México: "no les alcanza"

En las últimas semanas han salido detalles importantes de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México", donde uno de los nombres que suena para convertirse en uno de los participantes es el de José Eduardo Derbez, hijo de la primera actriz, Victoria Ruffo y del comediante, Eugenio Derbez.

Ante los constantes rumores que lo ponen dentro del reality show, el conductor del programa "Miembros Al Aire" fue cuestionado sobre la posibilidad de participar en "La Casa de los Famosos México 2". Sus declaraciones hicieron bastante ruido en la industria de la farándula.

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre la lista de los posibles participantes de "La Casa de los Famosos México 2", donde figura su nombre. Ante el rumor los fans del espectáculo lo colocaron como uno de los favoritos de la edición 2024.

En este sentido el protagonista de la serie "De Viaje con los Derbez" tomó con buen sentido del humor que sea uno de los candidatos a habitar el reality show de Televisa, sin embargo, dijo que a la televisora no le alcanzaría para pagarle, desatando risas entre los presentes.

"No les va a alcanzar", dijo el también actor de televisión.

Un poco más serio el hijo de Victoria Ruffo y de Eugenio Derbez dijo que hasta el momento no lo han llamado para preguntarle si le gustaría entrar a "La Casa de los Famosos México 2". A pesar de la insistencia de los medios, José Eduardo Derbez prefirió no hablar más sobre este tema.

"No me han buscado, nadie me ha llamado", contó.