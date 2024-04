Danna confiesa que se encuentra tomando terapia para superar su trabajo como estrella infantil

Después de años inmersa en el mundo del pop y la fama, Danna emerge con una nueva perspectiva, más auténtica y fiel a sí misma. Y es que se encuentra decidida a dejar de lado la imagen que los medios habían construido de ella por años, reapropiándose de sus decisiones y después de estar la mayor parte de su vida bajo los reflectores; ahora, regresa a Madrid en un momento de reinvento tanto personal como artístico, hablando sin tapujos sobre las consecuencias para su salud mental.

Con más de 34 millones de seguidores en Instagram, Danna se ha convertido en una figura global, en gran parte gracias a su papel como Lucrecia en la exitosa serie de Netflix, "Élite". Ahora, la artista ha resurgido de entre las cenizas con su nuevo material "Childstar", en donde se deshace de todas las ataduras del pasado para revelar cómo fue su infancia detrás de las cámaras y como es que su salud mental ha pagado el precio.

En una entrevista realizada por El País en el año 2023, Danna revela que su nuevo disco refleja un momento de profunda introspección, marcado por la necesidad de romper con las expectativas externas y abrazar su propia verdad: "Ya hice mucha música solo para estar dentro de ese mundo cool y por ser una estrella del pop. Eso fue divertido, pero me lo paso mejor si soy más fiel a mí", afirmó para dicho medio.

De esta manera, la introspección hecha por Danna comenzó con el tema titulado "Tenemos que hablar", que se encuentradedicado a todas aquellas personas que se encuentran atrapadas en una vida que no les hace felices o que finalmente reconocen que se han estado engañando a sí mismas, afirmando que durante toda su carrera se encontraba buscando complacer a todas las personas de su alrededor mientras veía como su esencia se diluía.

Al ser cuestionada sobre cómo logró sanar ese sentimiento de ruptura, Danna explica: "dejé de mentirme y de tratar de complacer a los demás. Corté relaciones tóxicas con la gente que frenaba a la Danna real y que no la dejaba ser. Es como ponerse rebelde, apostar por ti y llevarte por delante a quien haga falta [...] Empecé a hacer la música que realmente quería hacer, dejé el pasado y estoy en un momento increíble a nivel artístico, siendo fiel a lo que sale de mi cabeza y mi corazón", afirmó.

Mientras Danna se encuentra intentando luchar con todas las etiquetas que le fueron impuestas, también se ha posicionado a favor de las artistas latinas emergentes, afirmando que existen muchas mujeres que se encuentran haciendo música, por lo que el título de "princesa del pop" parece ser una forma de fomentar la competencia entre mujeres, como lo sucedido con su contemporánea Tini.

¡Yo no soy ninguna princesa! [...] No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música, hay un montón de mujeres. ¿Por qué entre los chicos no hay un 'príncipe del pop'? Lo hacen solo con las chicas y eso es misógino y machista, sentenció.