Danna Paola desata debate entre los conductores de “Ventaneando” por su actitud: “No me pareció lo que hizo”

Danna Paola presentó su nuevo disco “Childstar” con el que realiza con cambio total a su imagen y estilo, pero fueron sus declaraciones y la dinámica durante la conferencia de prensa lo que la colocó de nuevo en medio de la polémica. Los conductores de “Ventaneando” se sumaron a las críticas, lo que desató un fuerte debate entre quienes resaltaron su talento y aquellos que destacaron lo negativo en su presentación.

Danna Paola desata molestia en conductores de “Ventaneando”

La intérprete de “Mala Fama” señaló a la prensa y fanáticos “tóxicos” de algunos momentos difíciles que ha tenido que enfrentar sobre su carrera, algo que no fue del agrado de los conductores y así lo destacaron en la discusión que se desató en pleno programa donde también hablaron de la dinámica en la conferencia de prensa al impedir hacer preguntas a la cantante.

“Yo voy a decir que a mí no me pareció lo que hizo con los medios de comunicación, creo que una artista de su nivel, una mujer que ha pasado por tantas etapas y facetas tanto profesionales como personales, hacer una conferencia de prensa en la que no se permitieron cuestionamientos de los medios (…) Si convocas a la prensa para escucharte, mandas el video. Entiendo que tuviera incomodidades por toda la problemática que ha vivido recientemente, pero va mucho más allá de eso”, dijo Mónica Castañeda.

A la conductoras se sumó el periodista Ricardo Manjarrez: “Es cierto, es talentosa como actriz y cantante, pero siento que a últimas fechas siempre está echándole un poco la culpa a los demás de sus momentos complicados. Somos la prensa los que siempre le tiramos o son los fans tóxicos, que también lo hay, pero uno también tiene una responsabilidad de lo que ocurre a tu alrededor”.

Danna Paola retrasó la presentación de su nuevo disco por un ataque de pánico. Foto: IG @danna

Danna Paola sufre ataque de pánico

Asistentes a la conferencia de prensa señalaron que el evento tuvo un retraso y comenzó casi dos horas después de lo planeado, a su llegada la también actriz reveló que sufrió un ataque de pánico antes de salir de su casa y se mostró aún alterada por lo que había ocurrido.

“Sufrí un ataque de pánico antes de salir de mi casa. Sigo asimilando todo lo que está ocurriendo”, dijo la cantante en el evento donde se mostrarían por primera vez las canciones de su disco, algo que también tuvo tropiezos ya que en redes sociales se filtraron detalles.