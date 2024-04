Llueven críticas a Danna Paola por salir corriendo de un restaurante, así respondió la cantante

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más destacadas en la industria, pero esto no lo ha salvado de ser blanco de controversia y esta vez recibió críticas por la manera en la que salió de un restaurante. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que la también actriz habría intentado pasar desapercibida, además de salir con gran rapidez del lugar acompañada de su novio, Alex Hoyer.

Críticas a Danna Paola por huir de un restaurante

A través de TikTok la usuaria Erika Sifuentes compartió un video en el que se se observa a Danna Paola saliendo de un restaurante en Monterrey, Nuevo León, donde el pasado fin de semana se presentó en el Festival Pa’l Norte. La cantante lució botas altas, un short negro y una playera sin mangas en color verde, así como una gorra a juego y lentes oscuros con los que habría intentado pasar desapercibida.

Llueven críticas a Danna Paola por salir corriendo de un restaurante en Monterrey. Foto: Captura de pantalla TikTok @erika.2215

Lo que llamó la atención fue que la también actriz salió corriendo del lugar acompañada de su novio, Alex Hoyer, por lo que de inmediato desató fuertes críticas: “¿Quién es Danna?”, “Es Danna o Danna Paola?”, “Cuál Danna, yo sólo veo a María Belén”, “Da igual como la llaman, la ubican que es lo importante”, “Yo le hubiera gritado”, “Corrió por si le pedían autógrafos o fotos y nadie se acercó” y “Corre y nadie la peló”.

Danna Paola responde a críticas

Ante la ola de comentarios negativos que desató su escapada del restaurante, la intérprete de “Oye Pablo” no dudó en responder dejando un comentario en el mismo clip con el que logró dividir opines entre quienes la apoyaron y aquellos que sostuvieron sus críticas calificando su actitud de “diva”.

“Corrí porque me equivoqué de plaza, no porque me estuvieran siguiendo”, escribió la cantante en el video explicando el motivo por el que salió corriendo del establecimiento y dejando claro que no pretendía escapar de sus fanáticos como algunos internautas lo señalaron.