Danna Paola revela por qué decidió quitarse su segundo nombre: "He vivido a través de un personaje"

Con la nueva faceta musical de Danna Paola también vinieron cambios a nivel personal, el segundo álbum de la cantante muestra una nueva era en su carrera musical y quiso proyectarlo desde su nombre artístico al quitarse su segundo nombre, ahora quiere que simplemente la llamen Danna.

La también actriz es una de las personalidades más famosas del espectáculo mexicano, pues inició su carrera cuando apenas tenía 5 años de edad protagonizando algunas de las telenovelas infantiles más exitosas en la historia de la televisión. Desde entonces se ha mantenido activa usando el nombre de Danna Pola hasta hace unos días.

Días antes de que anunciara el lanzamiento de nueva música, la intérprete sorprendió anunciando que su nombre artístico dejaría de ser Danna Paola y ahora quería que la llamaran Danna, esto tomó por sorpresa a sus fans y al mundo del espectáculo y aunque en un principio se creía que esta decisión era por su nueva faceta musical, en realidad hay otra importante razón.

De acuerdo con la actriz, el nombre de Danna Paola le fue asignado para darse a conocer en el mundo de la televisión cuando era muy pequeña y nunca le preguntaron si estaba de acuerdo, sin embargo, reveló que nunca le gustó llamarse Paola y haciendo un viaje de introspección a su pasado quería dejar de ser un personaje creado, confesó en entrevista para Studio 92.

“¿Por qué me llamo Danna Paola? Nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, reveló.