Danna Paola revela cómo los "fans tóxicos" han logrado afectarla a lo largo de su carrera

Danna Paola se sinceró recientemente sobre aquello que ha logrado impactarla de manera negativa a lo largo de su carrera, factores entre los que mencionó a los "fans tóxicos" y que, junto a la ansiedad y la propia industria, le generan un sentimiento que ahora refleja en el tráiler de su nuevo disco "Childstar", mismo que ya hado de qué hablar por el giro a su imagen y estilo.

Danna Paola habla de sus fans "tóxicos"

La cantante presentó su nuevo disco "Childstar" con el que reinventa su estilo y desea reconciliarse con aquello que ha logrado afectarla a lo largo de su carrera desde que comenzó como artista infantil, como la ansiedad y los fanáticos "tóxicos", un tema que recientemente la llevó a ser blanco de críticas.

“Creo que por fin llegué al punto donde encontré mi voz como artista, mi sonido, y me encanta que escuchen a Danna por primera vez con este álbum. Es la reinvención más grande que he tenido. La inspiración nació desde la oscuridad, la depresión, el bloqueo creativo (…) Las manos (en el tráiler) significan mi agorafobia, ansiedad, toxicidad, industria, pues sí, también un poco a veces los fans tóxicos que me han llegado a tocar”, dijo.

Danna Paola sufre ataque de pánico

Asistentes a la conferencia de prensa de Danna Paola realizada este martes 2 de abril revelaron que el evento se retrasó casi dos horas debido a un contratiempo con la cantante. A esto se suma que minutos antes se filtraron en redes sociales detalles de las canciones que son parte de su nuevo disco, algo que fue parte del propósito por el que fueron convocados algunos fans y la prensa.

A su llegada, la intérprete de "Oye Pablo" hizo saber a los presentes que estuvo a punto de no asistir debido a que tuvo una crisis antes de salir de su casa: "Sufrí un ataque de pánico antes de salir de mi casa. Sigo asimilando todo lo que está ocurriendo".