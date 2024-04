Laureano Brizuela mostrará su música y honestidad en el Lunario del Auditorio Nacional

Con cinco décadas de carrera en los escenarios, Laureano Brizuela se mantiene vigente gracias a la honestidad con la que se maneja en la industria musical, creando temas con los que la gente se sigue identificando porque sus letras hablan de la condición humana, el amor y desamor.

“Soy fiel a mi estilo, no sigo modas, ni la gente espera que como el reguetón está en tendencia, yo lo haré, no me interesa, porque no me ofrece nada que enriquezca mi sonido, que es más de power ballad con una formación musical básica, que es la de una banda donde viene toda la energía y pulso de una canción, que al mismo tiempo crea identidad”, afirmó el también llamado Ángel del Rock.