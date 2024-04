"Fue una decisión trascendental": Juan Soler y Paulina Mercado dan importante paso en su relación

El amor entre Juan Soler y Paulina Mercado va viento en popa, los conductores han demostrado que ser pareja es una de las mejores decisiones que han tomado, pues a un año de que iniciaron su relación se sienten más felices que nunca, motivo por el cual han dado un paso importante en su relación, ¿Se casan?

La pareja tiene un fuerte compromiso por su noviazgo, pues a pesar de que ambos son divorciados esa etapa en su vida ha sido el referente para no repetir patrones en su relación además de que les ha servido para saber qué es lo que busca cada uno no solo en pareja, de forma individual. Y para mostrar lo enamorado que está Juan le entregó un anillo de promesa a Paulina.

Durante una charla en su canal de YouTube "Empareja2", los presentadores se sinceraron con sus seguidores y en una ronda de preguntas y respuestas, alguien les preguntó que si ya vivían juntos, comentario que los tomó por sorpresa, pero no pudieron ocultar algo de lo que se ve están felices y emocionados respondieron que sí, después de cuestionarse chocando sus miradas.

Al respecto, Soler dio detalles de lo que fue dar este importante paso en sus vidas. Agregó que esta decisión la tomaron después de darse cuenta que ambos podían vivir solos sin ningún problema pero compartían sentimientos en común y creían que era momento de compartir casa para empezar a formar un hogar.

Los conductores están muy seguros hacia donde quieren dirigir su relación, por lo que eso ha sido fundamental para que se animaran a vivir juntos. También contaron que otro aspecto que ha marcado su noviazgo fue el día que Juan Soler le entregó un anillo a Paulina, el cual no significa que la pidió para que se casaran, sino fue símbolo de un compromiso para sellar su relación por y para siempre. Pero reafirmó que no llegarán al altar nunca.

“Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”.