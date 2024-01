Paulina Mercado sorprende al revelar el motivo por el que no se quiere casar con Juan Soler

Paulina Mercado fue cuestionada sobre la posibilidad de que en 2024 llegue al altar con Juan Soler, sin embargo, la conductora de “Sale el Sol” sorprendió al revelar que no pretende convertirse en la esposa del actor argentino, sin embargo, esto no significa que no haya amor entre ambos ni que no desee pasar su vida junto al apuesto galán de telenovelas.

Estas declaraciones de Paulina Mercado fueron vertidas durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde fue cuestionada de manera directa sobre una posible boda con Juan Soler, sin embargo, la conductora aseguro que es muy poco probable que esto ocurra pues ninguno de los dos cree en el matrimonio, no obstante, señaló que están muy felices juntos y que prefieren elegirse día a día y detalló que así planean seguir hasta envejecer.

“Sabes qué pasa, que tanto Juan como yo no creemos en el compromiso con el Estado, en estas firmas, yo siempre digo que la firma es con el corazón y el compromiso es día a día, el compromiso es eso, elegir a la misma persona todos los días sin un contrato del Estado. Entonces, sí, estamos decididos en compartir juntos la vida y quizás, en algún momento, digo, no estamos seguros, hacer algo con nuestros hijos, nada más, solo para darle formalidad ante nuestros hijos y compartirles que queremos envejecer juntos”, expresó la conductora para dejar en claro que su romance con Juan Soler está más fuerte que siempre.

Paulina Mercado revela detalles de su estado de salud

El pasado mes de diciembre, Paulina Mercado fue sometida a una cirugía en la que le extirparon un tumor cerebral y aunque su recuperación ha sido muy rápida y exitosa, la conductora señaló que todavía no se encuentra al cien por ciento y reveló que, en un mes volverá al médico, asimismo, señaló que por al menos un par de meses más no podrá hacer ciertas actividades.

Paulina Mercado ha tenido una recuperación más que favorable. Foto: IG: paulinamercado007

“La verdad es que me siento muy bien, pero no estoy al cien todavía, pero sabes, tengo mucha actitud, le hecho ganas, estoy feliz trabajando, estoy comiendo muy sano, ahí voy poco a poco porque evidentemente me tengo que cuidar, pero súper bien. Ahorita en un mes voy a ir con el doctor, ahorita ya me quitaron las grapas de la cabeza, que eso ya es un aliviane, tengo todavía costritas que se me salen como bolitas todas llenas de pelo, pero ahora lo que toca es ir al doctor en un mes, no puedo hacer ejercicio, no me puedo subir a la moto, no puedo agachar la cabeza, cargar nada pesado, yo creo que hasta marzo, pero el tiempo pasa muy rápido y hay que trabajar la paciencia porque soy muy inquieta”, señaló la conductora.

Para finalizar, Paulina Mercado se tomó el tiempo para destacar lo bien que se portó Juan Soler durante este proceso, lo cual, dejó en evidencia que su también compañero de podcast está más que comprometido con la relación.

Paulina Mercado reconoció el valioso apoyo de Juan Soler durante su operación. Foto: IG: paulinamercado007

“Se portó impresionante, sabes que es increíble cómo puedes conocer a las personas en esta situación, es fuerte eh, porque hay muchas parejas que igual es desde el miedo, pero Juan se portó impresionante, me llevaba a mis estudios, hacía el ayuno igual que yo, en el hospital él estuvo al cien por ciento, la primera noche durmió conmigo en una silla dándome la mano, entonces hay que sacar las cosas positivas de esta historia”, finalizó Paulina Mercado.