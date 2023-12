Tunden a Paulina Mercado y Juan Soler por compartir imágenes muy acaramelados: FOTOS

Juan Soler y Paulina Mercado recibieron fuertes críticas después de que publicaron en redes unas imágenes de su intimidad. Los usuarios de internet consideraron que era innecesario y de mal gusto este pequeño clip, en el que aparecen en la cama demostrándose afecto; no obstante, hay algunos de sus fanáticos han salido a defenderlos.

La noche de este miércoles, el actor y la conductora de "Sale el Sol" compartieron en su cuenta de Instagram un post en el que dieron a conocer los beneficios de dormir en pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fueron las imágenes que salieron en el video, ya que en ellas se puede ver a las celebridades acostadas en la cama y aparentemente con muy poca ropa.

Paulina Mercado y Juan Soler comparten "candente" video

En el pequeño clip que ambos compartieron en la plataforma de Meta se les observa recostados en lo que parece ser su habitación. Este video es una recopilación de imágenes en las que aparece su recámara, así como a ellos tomados de la mano o entrelazando piernas románticamente. No obstante, lo que causó polémica fueron las grabaciones en las que se ve a Juan Soler con el torso descubierto, mientras que Paulina está con una camiseta de tirantes.

En el video, que está musicalizado con la canción "Crazy" de Nathan Ball, se observa cómo Mercado pasa su mano por la espalda desnuda de su pareja y después sube hasta acariciarle la cabeza. Mientras tanto, Soler mostró un clip en el que aparentemente la conductora de televisión está dormida, y el deja ver lo feliz que está a su lado.

Las celebridades se dejaron ver muy cariñosos IG @juansolervalls

Así criticaron a Paulina Mercado y Juan Soler

A pesar de que la intensión era transmitir las ventajas de dormir con tu pareja y presumir su amor, Juan y Paulina recibieron duras críticas por parte de sus seguidores en Instagram, pues consideraron que son imágenes de mal gusto y señalaron que hay cosas que deberían guardarse, como sus momentos íntimos y de cariño.

"A veces menos es más!!! Guarden cosas de su vida íntima para ustedes. Publicar todo es como querer demostrar afuera lo que no hay dentro", "Era necesario? Eso es como muy íntimo …. Después se enojan cuando les preguntan y dicen es mi 'vida privada'", "Y porque no ponía fotos con Maki su ex? Con la otra hasta de cama", "Inecesario, de mal gusto" y "Porque siempre exhibir la relación? No que muy segura?", son algunos de los comentarios.