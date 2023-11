Juan Soler afirma que no se casará con Paulina Mercado: "Ya estamos grandes para dejarnos engañar"

Son dos conductores reconocidos actualmente y fue en un foro de TV donde se conocieron, espacio donde también surgió su amor. Juan Soler y Paulina Mercado, una de las parejas del medio del espectáculo que mejor se lleva. Con la madurez haciéndoles compañía, Juan y Paulina están más unidos que nunca, más aún desde que a ella le diagnosticaran que tiene un tumor en la cabeza, mismo que debe atender pronto.

Ante la reciente noticia, Juan Soler no pudo evitar sentir mucha tristeza y rompió en llanto al enterarse. Luego de esto, el actor ha señalado que Paulina le acompañará por el resto se su vida, pues es la mujer de sus sueños. Con esto, parecía entrever que quiere contraer matrimonio con ella, algo que él definitivamente negó.

Paulina muestra optimismo para su enfermedad. Foto: Especial

Al llevar una relación mediática donde se muestran muy contentos uno con el otro, parecería normal que piensen en casarse. Pero no, para Juan Soler esto no sucederá y así lo dejó claro.

"No, no hay una sola posibilidad de boda, no existe eso", indicó de forma breve, pero contundente.