Juan Soler rompe en llanto después de que su novia Paulina Mercado revelara que tiene un tumor en la cabeza

El pasado miércoles 15 de noviembre te informamos que la conductora de "Sale El Sol", Paulina Mercado reveló que le fue detectado un tumor en la cabeza por lo que en los siguientes días será sometida a una cirugía que de cierta manera la tiene bastante preocupada.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la también modelo confesó que tiene miedo de someterse a la cirugía pues representa un riesgo para su salud. A pesar de lo alarmante que suena la noticia Paulina Mercado se mostró optimista en salir adelante.

En la grabación, la conductora de "Sale El Sol" expresó su preocupación después de ser diagnosticada con un tumor en la cabeza. En todo momento estuvo acompañada por su actual pareja sentimental, el exgalán de telenovelas y conductor, Juan Soler.

Tras revelar los fuertes problemas de salud que está enfrentando, Paulina Mercado le dedicó un emotivo mensaje a Juan Soler, quien desde hace tiempo es su novio. El conductor de televisión se mostró muy conmovido por las declaraciones de su pareja sentimental.

Sin guardarse nada la presentadora de Imagen Televisión contó que Juan Soler la ha acompañado en todo momento durante este proceso. Aseguró que el conductor ha estado con ella en todo momento desde su enfermedad.

"Tú me has acompañado de la manita en este proceso. Me has ayudado a soltarlo. Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas", le dijo la conductora.