Paulina Mercado asegura que no le tiene miedo a la muerte tras detectarle un tumor en la cabeza

Paulina Mercado dio más detalles de su estado de salud después de que revelara que tiene un tumor en la cabeza. La conductora del matutino Sale el Sol tomó sus redes sociales para tranquilizar a sus miles de seguidores, quienes se quedaron preocupados con la noticia, ya que aseguró que no le tiene miedo a la muerte y que está en proceso de retirarse el bulto, asimismo, aprovechó para agradecer la muestras de cariño.

Este miércoles 15 de noviembre, Paulina contestó algunas preguntas de sus fans por medio de sus historias de Instagram. La presentadora de Imagen Televisión no pudo evitar los cuestionamientos acerca de su salud y el tumor que tiene, por lo que explicó que este bulto lo tiene desde hace tres años, sin embargo, fue hasta hace poco que el doctor le informó que era momento de retirarlo debido a que ya podría ser un problema.

Paulina Mercado tiene buena actitud ante su estado de salud IG @paulinamercado007

¿Cuándo operan a Paulina Mercado para retirar el tumor?

La novia de Juan Soler mencionó que a pesar de su condición, está tranquila, ya que está bajo observación de los doctores y siguiendo un tratamiento óptimo. En tanto, también indicó que será el próximo 11 de noviembre cuando entre a cirugía para retiren el tumor, sin embargo, no dio detalles de cómo será la intervención quirúrgica, ni los riesgos que este implica debido a que está en una zona peligrosa.

“Es un tumorcito que tengo aquí atrás, la verdad es que lo tengo desde hace tres años, pero la última vez que me lo checaron, porque me lo reviso cada seis meses, para ver que no se mueva o para ver que no crezca, y la última vez que me lo checó el doctor, me dijo: ‘Es momento de quitarlo, porque ya va a dar lata. Ahorita estás joven y es momento de hacerlo’. Estoy confiando mucho en los doctores, en Dios, en la ciencia, confió mucho en mí, en la actitud que le pongo”, destacó Mercado.

La conductora tendrá una operación en diciembre IG @paulinamercado007

Paulina Mercado no le tiene miedo a la muerte

Después, otro de sus seguidores de la plataforma de Meta le preguntó si le tenía miedo a la muerte, a lo que Paulina Mercado aseguró que no. “Desde luego que creo en Dios y todos los días me conecto con él, ¿le tengo miedo a la muerte?, no, no le tengo más miedo a no vivir, creo que todos vamos a morir en algún momento de la vida y creo que sería peor no vivir la vida plenamente, así es que debemos gozar cada momento cómo si fuera el último”, contestó la conductora.

“Es increíble cómo la vida te manda regalos, disfrazados de tragedia, pero realmente, es un obsequio para replantearte la vida, siento que la escala de prioridades cambia por completo. Nada más de saber la vulnerabilidad de la vida y todas las cosas que quiero vivir y hacer. Creo que es una oportunidad, yo espero también estar muy bien para seguir platicando de esto y seguir la vida con todo”, reflexionó la presentadora de "SES", como también es conocido el matutino.