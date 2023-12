Paulina Mercado y Juan Soler tienen fuerte discusión enfrente de sus amigos

Paulina Mercado y Juan Soler se han convertido en una de las parejas más queridas del medio artístico, debido a que presumen su amor en redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas dejar ver un poco de su romance les ha traído algunas polémicas, como por ejemplo ahora que tuvieron una fuerte discusión en un podcast y enfrente de sus amigos.

Esta semana, la conductora de "Sale el Sol" y el actor argentino asistieron al podcast "Sugar, my Sugar", conducido por las celebridades Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, quienes también son buenos amigos de la pareja. Durante la conversación, Paulina y Juan platicaron de algunas anécdotas de su relación, pero también de las cosas que les molesta uno del otro.

Paulina Mercado le reclama a Juan Soler

La presentadora de televisión destacó que si bien la mayoría de cosas que hace Juan Soler le gustan, hay algo en lo que está en completo desacuerdo, y esto es su impuntualidad. Mercado, de 51 años, le reclamó al actor debido a que es complicado coordinar sus horarios para sus citas, ya que él tiene una agenda ocupada gracias a sus grabaciones.

“Que no me gusta, es actor, evidentemente los horarios nunca los aprendió bien, es argentino, pero mexicano también porque sus 5 minutos pueden ser tres horas y te dice ‘vamos a comer’. Soy estructurada, le pregunto ¿a qué hora vienes? y me dice te aviso media hora antes para ir a comer”, mencionó la celebridad, quien le pidió a su novio que trabaje en su impuntualidad.

Paulina Mercado destaca la poca organización de Juan Soler IG @juansolervalls

“Dan las 5 de la tarde, ya me desvestí, ando en pijama y ando en chongo y me escribe 'amor, ya voy a pasar por ti', amor, sí tienes que trabajarlo”, le reclamó Paulina Mercado a Juan Soler, quien trató de defenderse ante las acusaciones de su pareja, pues argumentó que esto no era verdad, sin embargo, terminó admitiendo su error al verse acorralado tras la llamada de atención.

A Juan Soler no le gusta esto de Paulina Mercado

Sobre lo que le gusta a Juan Soler de Paulina Mercado, el actor destacó que aunque es muy generosa, hay veces que otras personas abusan de ello, y ella no les pone un alto. “Que es en extremo generosa con todo su entorno. No me gusta porque hay un límite y luego la gente empieza abusar de Paulina por su extremada generosidad y yo digo debe haber un límite”.

En tanto, durante la plática ambos destacaron su buena comunicación, algo que los ha hecho mantener una relación exitosa, la cual muestran a sus seguidores de redes sociales.