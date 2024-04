Así fue como Paco Stanley les habría avisado a Paul y Joely que serán papás

Fue el pasado martes 9 de abril cuando, Paul Stanley junto con su esposa Joely Bernat confirmaron estar esperando a su primer bebé, la noticia la compartieron en el programa Hoy en donde es conductor “el nene”, como le dicen de cariño.

Tras la noticia, sus compañeros se mostraron muy felices y emocionados con el nuevo integrante de la familia “Hoy”, además los futuros papás compartieron la conexión tan especial que existe entre ellos y Paco Stanley pues creen que el fallecido conductor les dio señales para avisarles que un bebé venía en camino.

Así confirmaron en Hoy que serán papás.

En una plática especial que tuvieron con las cámaras de Hoy, los futuros papás poco a poco comparten nuevos detalles de su embarazo y los momentos que vivieron previos a la confirmación y cómo es que recibieron mensajes de Paco Stanley a través de dinosaurios.

Y es que, para Paul Stanley los dinosaurios tienen un significado muy especial pues incluso hasta tiene tatuado uno en su muñeca, ya que cuando era un niño su famoso padre le regaló uno de éstos, por lo que asegura que para su hijo al igual que para él los dinosaurios serán un símbolo.

“El dinosaurio que me regaló mi papá y que me tatué y aquí lo tengo, igual dije: ‘cuando tenga un hijo eso va a ser y es un símbolo pero es algo que me llena’...” dijo Paul