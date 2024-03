Carin León lanza polémica respuesta ante sus declaraciones sobre su gusto por las drogas: VIDEO

Carin León sigue en la mira en redes sociales tras dar un mensaje polémico en su pasado concierto en Hermosillo, Sonora, el cantante de música mexicana dio a conocer su gusto por sustancias nocivas para la salud ante miles de personas que disfrutaban del evento en el Estadio Fernando Valenzuela.

Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre real del cantante Carin León expresó en el evento del sábado 2 de marzo que tenía “antojo” de consumir cocaína y que no era ejemplo de ninguno de los que estaban presentes escuchando las canciones con las que se ha popularizado.

¿Carin León se disculpó por admitir que le gustan las drogas?

En ese momento y al calor de la noche, Carin León no se retractó de los comentarios en donde manifestó que no necesita comparaciones con otras estrellas y que no le importa que a otros no les gustara su estilo de vida, es por lo que siguió el concierto como si nada pasara.

Días después de lo sucedido a través de sus redes sociales Carin León compartió un adelanto de lo que será su nueva canción, misma que lleva algunas estrofas en donde los fanáticos mencionan que podría ser una especie de disculpa ante sus polémicas palabras.

“Soy el que le sacó canas a mamá, el que siempre soñó con tener lana y desde una edad temprana siempre tuve esa ambición, yo soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia soy la oveja negra, de chamaco siempre di problemas y preocupaciones", dice parte del audio de la nueva canción de Carin León.

¿Qué pasará con Carin León después de sus polémicas declaraciones?

Hasta el momento muchos de los fanáticos del intérprete de “El Toxico” y “La primera cita” siguen preguntándose qué es lo que pasará con la carrera del famoso sonorense, pues muchos mencionan que será un golpe para su fama, mientras que hay quienes especulan si podría recibir una multa.