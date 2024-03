Carin León enciende las redes sociales por polémico comentario durante concierto

Un comentario realizado por Carín León mientras se preparaba a entonar una canción en un concierto celebrado durante el fin de semana en su natal Hermosillo, Sonora, encendió un fuerte debate en redes sociales y podría incluso costarle una multa.

Los hechos ocurrieron el sábado 2 de marzo, durante la presentación que el cantante de corridos tumbados realizó en el Estadio Fernando Valenzuela y a la que, según los organizadores, acudieron alrededor de 15 mil personas.

“Nosotros somos músicos y vivimos de lo que hacemos. Nos gusta la música, no nos comparen ni nos quieran hacer ejemplos, pero la neta, con esta rola se me antoja irme al baño a echarme un ‘perico’, lo que es.

“¿Para qué les voy a decir que no si sí? Lo que es. Como buen hermosillense, derecho, y al que no le guste, pues es su problema, no el mío. ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, arengó el cantante.

¿Qué dice la ley de Sonora?

De acuerdo con la legislación vigente en el estado de Sonora con respecto a la presentación de espectáculos públicos, los artistas no pueden realizar actos considerados como promoción de conductas ilegales, entre las que se encuentra el consumo de estupefacientes.

“Son obligaciones de los titulares (...) prohibir durante la celebración del espectáculo de que se trate, las conductas que tiendan a alentar favorecer o tolerar la violencia, prostitución o drogadicción”, señala el artículo 13, fracción 15, de la legislación sonorense. De ser encontrado responsable, León deberá pagar una multa de entre 21 mil 700 y 43 mil 400 pesos.

Hasta el momento, ni el cantante ni las autoridades municipales o estatales han realizado alguna declaración oficial, aunque en redes sociales abundan opiniones en contra del accionar del cantante.