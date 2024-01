Peso Pluma agrede a fan en pleno concierto y lo tunden en redes: VIDEO

Hassan Emilio Kabande Laija, quien es mejor conocido como Peso Pluma, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, en esta ocasión por haber agredido a un fan en pleno concierto, por lo que las polémicas imágenes han provocado una gran indignación en redes sociales, donde el intérprete de éxitos como “AMG” y “El Azul” salió tundido por su controversial y aparentemente injustificado actuar.

Este polémico video fue difundido a través de las redes sociales de la influencer y locutora, Jacqueline Martínez, quien es mejor conocida como Chamonic y según el reporte, este desafortunado momento ocurrió durante un concierto privado que Peso Pluma ofreció para el programa de radio llamado “El Bueno, la mala y el feo”, el cual, se llevó a cabo en Arlington, Texas.

En el polémico video se puede ver que Peso Pluma se pasea por el borde del escenario, se aprecia que en una de sus manos sostiene el micrófono y en la otra una botella de agua, posteriormente y sin aparénteme motivo el cantante aprovechó para vaciarle el referido líquido a uno de sus fans, incluso, se puede ver que le aviente la botella, la cual, afortunadamente era de plástico y no provocó daños más allá de la empapada gratis.

Luego de haber mojado a uno de sus fans, la Doble P se alejó de la zona como si nada hubiera pasado y siguió su presentación de manera normal, no obstante, su acción no pasó desapercibida pues todo fue captado en video y una vez que se difundieron en redes las imágenes, las críticas en contra del joven cantante no se hicieron esperar pues su acción fue calificada como una auténtica agresión.

Peso Pluma recibió decenas de críticas en redes sociales por agredir a un fan. Foto: IG: buenomalafeo

Cabe mencionar que, aunque Peso Pluma salió tundido, sus seguidores también salieron en su defensa y pidieron no juzgarlo antes de tiempo pues consideran que la acción del cantante más que una agresión injustificada pudo haber sido una reacción a algún comentario o insulto de su seguidor, no obstante, lo cierto es que Hassan Emilio Kabande Laija, todavía no ha salido a ofrecer declaraciones al respecto por lo que se espera que en las próximas horas pueda salir a aclarar el motivo de su acción.

Presentación de Peso Pluma en Viña del Mar desata polémica

Peso Pluma está programado para debutar en el Festival Viña del Mar 2024 el próximo 1 de febrero, sin embargo, su presentación ha estado llena de polémica pues distintos sectores de la comunidad chilena han pedido que se cancele su concierto ya que consideran que dicho evento no debería servir como plataforma para promover la llamada “narcocultura”, esto en referencia a las letras de las canciones del músico tapatío.

La presentación de Peso Pluma en Viña del Mar sigue en pie pese la polémica. Foto: IG: pesopluma

Cabe mencionar que, hasta ahora, la presentación de Peso Pluma en Viña del Mar sigue en pie, sin embargo, la Televisión Nacional de Chile (TVN), el canal que se encarga de la transmisión del referido festival pidió que se cancele la presentación del intérprete de “Ella baila sola”, por lo que en los próximos días podrían sumarse otras empresas y hasta organismos públicos a esta petición, sin embargo, solo queda esperar para saber si el tapatío sube o no al escenario de la Quinta Vergara.