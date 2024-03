Ana Gabriel se baja del escenario por falta de oxígeno durante su concierto en Puebla por cenizas del Popocatépetl

Todo ocurría con normalidad durante un concierto de Ana Gabriel ofrecido en el estado de Puebla, cuando inesperadamente tuvo que detener el show debido a que sentía que no podía respirar a causa de las cenizas que volaban en el aire del volcán Popocatépetl. Antes de bajara del escenario, la cantante se disculpó con sus fans y se retiró unos unos instantes para oxigenarse.

La interprete cantó varios de sus temas a pesar de que la cenizas del volcán eran evidentes, sin embargo, la irritación en su garganta no le permitió continuar con el espectáculo. Por unos instantes, sus fans creyeron que ya no regresaría al escenario, pero después de unos minutos retomó el espectáculo en el estadio Hermanos Serdán a pesar de que las cenizas seguían presentes.

Debido a que ya no pudo seguir cantando por los efectos de la ceniza en su garganta, la cantante se tomó unos minutos para explicarle a su público lo que estaba ocurriendo, les pidió que la disculparan y luego bajó del escenario para que su equipo médico pudiera auxiliarla y para verificar su estado de salud que ya se estaba viendo afectado por las cenizas.

A través de sus redes sociales, la cantante de 68 años aclaró que no abandonó el concierto, sino que le pidió permiso y le avisó a su público lo que estaba sucediendo antes de ausentarse unos momentos. Incluso señaló que no solo ella resultó afectada por respirar las cenizas, también todos sus fans.

"Yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del 'Popo', y no fui solo yo los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo, salí un par de minutos regresé al escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad.