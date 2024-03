Lola Cortés se sometió a una cirugía de seno para frenar el cáncer: "esto es el principio del fin para terminar con esta batalla"

El pasado 18 de agosto del 2023, Lola Cortés fue diagnosticada con un tumor en su seno izquierdo por lo que decidió someterse a una mastectomía doble para elimianar los riesgos. Pero la batalla no terminó ahí, ya que hace unas horas dio a conocer que había entrado nuevamente al quirófano para su última cirugía de aumento de busto, misma que fue adelantada por un exceso de trabajo.

Lola Cortés habla sobre su última cirugía para combatir el cáncer de seno

Fue por medio de algunas declaraciones hechas a los medios de comunicación que la versátil artista, reconocida tanto por su trabajo en la actuación como en la música, compartió detalles sobre su reciente cirugía y su proceso de recuperación para erradicar por completo el tumor alojado en su seno izquierdo: "Esto es el principio del fin para terminar con esta batalla. Tengo que reposar cinco semanas más, estar tranquila" explicó durante la entrevista.

De la misma forma, señaló que la operación no fue dolorosa y aunque ha estado intentando ocultar los drenajes para poder continuar con sus compromisos laborales, parece ser que muy pronto se los retirarán. En cuanto a la reconstrucción del pezón, Cortés expresó su decisión de no optar por un tatuaje, ya que tiene suficientes en su cuerpo.

Además, debido a la cantidad de piel que se retiró durante la cirugía, consideró que ya no había espacio para un pezón: "No quiero que me tatúen nada, ya tengo muchos tatuajes ¿para qué me tatúan algo? Como quitaron tanta piel, los tatuajes bajaron, ya no cabe un pezón ahí, ya lo tuve 52 años de mi vida ¿para qué lo quiero otra vez?”, afirmó.

A pesar de los retos físicos que ha enfrentado, la artista señaló que la incomodidad de la mastectomíano se compara con el dolor de una fractura.

En relación a los costos, Lola Cortés mencionó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la respaldó en todo lo relacionado con la cirugía por cáncer, pero los gastos estéticos corrieron por cuenta de ella y su esposo. Señaló que han sacado dinero "de donde han podido" y aunque su pareja se encuentra apoyándola en todo momento, ella está considerando la posibilidad de vender su moto y su bicicleta, ya que no le gustaría depender de él durante su recuperación: "Soy independiente y estoy decidida a salir adelante", concluyó Cortés con determinación.

Lola Cortés deslumbra en "La más draga: todas las más" a pesar de su operación

A pesar de que su cirugía estaba inicialmente programada para el próximo 23 de abril y que fue adelantada, la cantante encontró tiempo para grabar un tema musical para el programa "La más draga: todas las más", donde podemos verla como parte del jurado, afirmando que ante la propuesta de participar en el reallity su respuesta fue un rotundo "sí" y explicó que le habría gustado participar en ediciones anteriores, pero su agenda se lo habría impedido.

La experiencia de compartir escenario con las participantes, a las que cariñosamente llama "mis feminozas", es para Cortés un momento especial, reconociendo el esfuerzo y el talento que cada una de ellas ha puesto en su camino, y espera poder contribuir a hacer de la final un evento memorable en el mundo del espectáculo.