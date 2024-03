Megan Fox habla por primera vez de todas las cirugías que se ha hecho y revela que desea más

Megan Fox es considerada una de las celebridades más destacadas y hermosas de Hollywood, por ello ha sido blanco de rumores sobre procedimientos estéticos a los que se habría sometido y por primera vez habla al respecto revelando las que en realidad se ha realizado. La actriz también mencionó que plena someterse a más pese al miedo que tiene de morar en el quirófano.

Megan Fox revela las cirugías a las que se sometió

En entrevista para el podcast “Call Her Daddy”, la actriz, de 37 años, reveló todas las cirugías a las que se ha sometido. Detalló que durante la primera y segunda entrega de la cinta “Transformers” se realizó un aumento de senos, decisión que tomó luego de tener a sus hijos y tras el proceso de lactancia. Aunque recientemente tuvo que realizar una más en la que le arreglaron los implantes por un problema del que no dio más detalles.

Fillers, estiramiento facial y aumento de senos entre las cirugías a las que se ha sometido. Foto: IG @meganfox

“Siento que existe un estigama y que no voy a ganar, espero que esto libere a algunas personas. Me operaron de la nariz cuando tenía poco más de veinte años, pero no fueron seis, siete, ocho cirugías de rinoplastia, fue sólo una”, dijo Megan Fox al mencionar que sí tuvo un procedimiento en la nariz, pero tantas como se había rumorado.

Actriz teme morir en cirugía

Fox negó haberse realizado una liposucción o un procedimiento similar como también se había señalado, así como una bichectomía o levantamiento de ceja. Aunque admitió que sí se ha sometido a rellenos y estiramientos en el rostro, algo que recientemente le ganó fuertes críticas en redes sociales por el cambio que fanáticos notaron en su rostro.

“No me gusta la cirugía. Mi cuerpo no reacciona bien a la anestesia general, tengo mucho miedo de morir bajo anestesia general”, admitió la actriz al mencionar que considera realizarse un aumento de glúteos aunque por ahora no es posible por su complexión delgada.