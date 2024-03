Kate Middleton reaparece tras someterse a cirugía abdominal ¿cómo luce la princesa de Gales?

Kate Middleton reapareció ante la prensa en medio de los rumores que rondan en torno a su estado de salud, esto luego de que se sometió a una cirugía abdominal el pasado 29 de enero del presente año. La princesa de Gales fue vista mientras viajaba como copiloto en un vehículo con su madre, Carole; la fotografía, que le ha dado la vuelta al mundo, fue capturada por los paparazzi del medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con el medio de comunicación, la imagen fue tomada el pasado lunes 4 de marzo cerca de las 9:00 horas. Según los paparazzi, la princesa de Gales fue vista en los alrededores del castillo de Windsor, cuando daba un paseo en compañía de su madre. La fotografía se volvió viral en redes sociales y rápidamente desató rumores sobre el estado de salud de Kate Middleton y su relación con el príncipe Guillermo.

La princesa no ha sido vista en eventos oficiales. Foto: especial.

¿Cómo luce Kate Middleton tras su cirugía abdominal?

En la imagen, capturada y difundida por TMZ, se puede ver a Kate Middleton luciendo un abrigo color negro y lentes de sol que cubrían su mirada. Debido a los accesorios que utilizó es imposible ver cómo luce su rostro y cuál es el semblante que refleja. No obstante, en aspectos generales, se ve que la princesa de Gales parece estar en buen estado, síntoma de que su evolución es favorable, aunque la corona británica no ha dado a conocer actualizaciones sobre su salud.

Cabe mencionar que Kate Middleton reapareció en medio de fuertes rumores sobre su estado de salud, por lo que la prensa británica ha señalado que posiblemente las fotografías se difundieron para sofocar las especulaciones sobre el deterioro de la princesa de Gales; además, en días recientes se ha cuestionado la estabilidad de la corona, esto tras la ausencia del rey Carlos y las vacaciones que tomará la reina Camila.

La princesa fue vista como copiloto de un vehículo. Foto: TMZ

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Kate Middleton?

El pasado lunes 29 de enero la princesa fue dada de alta del hospital The London Clinic de Londres, donde fue intervenida quirúrgicamente y tuvo una cirugía abdominal, sobre la que no hay muchos detalles. La familia real informó que la esposa del príncipe Guillermo tuvo que someterse a una cirugía abdominal desde el pasado 16 de enero, la cual aparentemente no estaría relacionada con un problema canceroso, como se había especulado en un principio.

Tras el procedimiento médico, Kate Middleton no había sido vista públicamente y el Palacio de Kensington se había limitado a informar que se estaba recuperando de su cirugía. La última actualización sobre su estado de salud se dio el pasado 27 de febrero, cuando el Palacio de Kensington confirmó a medios de comunicación que "la Princesa de Gales, que se está recuperando de una cirugía abdominal, continúa mejorando".