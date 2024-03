Tiktokers visitan la pastelería de Poncho de Nigris y le llueven críticas al influencer por vender rebanadas de pastel en 250 pesos

Uno de los temas más comentados de la semana fue el de la pastelería de Poncho de Nigris, pues el negocio se vio envuelto en una polémica gracias a un desacertado comentario del influencer que se volvió viral y que tuvo graves consecuencias para el regiomontano; sin embargo, todo parece indicar que el conflicto no ha llegado a su fin, pues tras las burlas a un emprendimiento que se encuentra justo a un lado del establecimiento del famoso, ahora le llueven críticas por los elevados precios de sus postres.

Tiktokers visitan el negocio de Poncho de Nigris y la pastelería de la que se burló

Tanto fue el impacto que la burla a otro emprendimiento que hizo el semifinalista de "La Casa de los Famosos México" que ahora un par de tiktokers se dieron la tarea de visitar tanto el local de Poncho de Nigris "La Pastelería de La Postrería 77" y de "Eat Me" que se encuentra justo a un lado de su local. ¿El resultado?, fue poco alentador para los internautas, quienes aunque no pudieron probar los sabores de los productos de cada negocio, sí se sorprendieron por el precio de las rebanadas de pastel en el establecimiento del cantante.

Así compararon las dos pastelerías. (Foto: TikTok @lapanzaesprimero)

"Comparamos la pastelería de Poncho de Nigris con la pastelería 'Eat Me' que él mismo criticó", se escucha decir a los jóvenes en sui video viral.

Para empezar, los influencers presumieron la presentación de cada establecimiento, pero lo que más llamó la atención fue cuando revelaron el costo de los productos de cada local y algo que no pasó inadvertido es que por lo que cuestan dos rebanadas en el local del famoso, se pueden comprar cuatro en la competencia.

Las dos rebanadas de precios altísimos, según internautas. (Foto: TikTok @lapanzaesprimero)

"Dos rebanadas por 500 pesos o los jueves al 2x1 y en 'Eat Me', vean, aquí viene una caja así como si fuera un pastel completo, pero viene con su moñito, con su calca y nos regalaron estos cuatros besitos de nuez. Te dan cuatro rebanadas de diferentes sabores por 430 pesos", comentaron los jóvenes.

Aunque también probaron los pasteles de los dos lugares y con buenas críticas para ambos establecimientos, en redes lo que llamó la atención fue que Poncho de Nigris tiene costos bastante elevados, por lo que terminó con comentarios en su contra. Algunas de las opiniones que se leen en TikTok son:

Esto se compra por menos dinero en el local que criticó Poncho de Nigris. (Foto: TikTok @lapanzaesprimero)

"Cómo que Poncho de Nigris vende 2 trozos de pastel por 500 varos?", "no inventen 500 pesos, con 500 te compras un pastel en El Globo riquísimo para toda la familia", "Eat Me debería sacar un pastel con frutas que se llame Poncho de frutas", "y yo quejándome de los revendedores del Costco", "cómo que 500, las rebanadas según yo valen como 80" y "no me quiero imaginar cuánto cuesta un pastel completo", aunque también algunos internautas defendieron a Poncho de Nigris.