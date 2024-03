Poncho de Nigris se burla de pastelería y la hace famosa en redes sociales

Tratar de promocionar su negocio a costa de menospreciar otro establecimiento cercano le salió mal a Poncho de Nigris, quien fue severamente criticado por usuarios en redes sociales por su actitud.

Durante la tarde del 19 de marzo, De Nigris subió un video corto a su cuenta de Instagram, donde mostraba los avances de su nuevo local, llamado La Pastelería de La Postrería 77, ubicado en el sur de Monterrey.

En su video, además de comentar la ubicación de su establecimiento, menospreció a una pastelería que se encuentra junto, llamada Eat Me, lo que causó molestias entre los usuarios de redes sociales.

“¡Ay, cosita! Venden pastelitos aquí, chiquitos. No, aquí en La Pastelería La Postrería van a ver el nivel y la calidad, no saben el nivel ni la calidad”, detalló el influencer en el video, de menos de 50 segundos de duración.

El gesto no pasó desapercibido por los usuarios de X, quienes propusieron consumir los pasteles del pequeño negocio y así darle una lección a De Nigris quien, sin embargo, tomó con buen humor la reacción de las personas.

“Están buenos los memes. ¡Gracias! Seguimos ayudando a todos. Ya saben que lo que tocamos lo convertimos en oro. Gracias y hasta mañana. Y recuerden que mañana es 2x1 en todas las sucursales de La Postrería 77 y La Pastelería 77 por el trending topic de hoy, mañana 2x1. ¡Los esperamos!”, escribió.

Agradece dueña de pastelería mención de De Nigris

La dueña de la pastelería Eat Me, mencionada con menosprecio por Poncho de Nigris en un reciente video, aprovechó su súbita popularidad para manifestar su agradecimiento a los usuarios de redes sociales que defendieron su negocio.

Mediante un breve video en su cuenta de Instagram, la dueña del local, ubicado en la Plaza la Herradura al sur de la capital neoleonesa, agradeció el cariño mostrado por los internautas y contó un poco de su historia.

“Estoy en la sucursal de Herradura, muy agradecida por todos sus comentarios y por todas sus muestras de cariño, la verdad es que no tengo palabras, estoy conmovida. La verdad no salgo mucho en redes porque no se me da tanto, pero esto lo amerita.

“Eat Me Food Boutique nació hace 14 años, literal en el patio de mi casa, como dice la canción, en la cocina de mis papás, por amor a la cocina, la verdad. Y pues días como estos sí me comprueban que todo el esfuerzo que hacemos vale la pena”, detalló.