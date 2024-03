Danna Paola se disculpa por promover acoso a usuaria que se negó a cederle su usuario en X: "Nunca imaginé que se saldría de control"

Hace tan sólo unos días Danna Paola confirmó que cambiaría su nombre artístico, sin imaginar lo que esto implicaría. Y es que la cantante hizo un llamado a sus fans para que la usuaria “Danna” en X le cediera el nombre, pero en su lugar desató una campaña de ciberacoso que se salió de control y obligó a la cantante a pedir disculpas a la mujer que en un inicio le pidió 400 mil dólares por cederle el nombre.

Danna Paola pide disculpas

Lo que comenzó como una campaña para apoyar a la intérprete de “Mala Fama” para obtener el nombre de usuario “Danna” que ya tenía propietaria, tomó otro rumbo y la mujer comenzó a recibir amenazas, ataques y mensajes de odio por los que la también actriz tuvo que intervenir y pedir a sus seguidores que se detuvieran.

Danna Paola cambia su nombre artístico y desata ciberacoso a usuaria en X. Foto: IG @danna

“Danna, lamento mucho lo que está pasando con esta situación y los ataques que has recibido de mis fans. Nunca he incitado al odio y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto se saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas (…) Creo que no es la forma de llegar a aun acuerdo. Saludos y que tengas un buen día”, escribió la cantante en su nueva cuenta de X que optó por dejar como “Danna Just Danna”.

Llueven críticas a Danna Paola

Todo comenzó por una serie de mensajes de audio que Danna Paola envió en su canal de difusión de WhatsApp, en éstos hace un llamado a sus fans para crear un “complot” que le ayudé a obtener el nombre de usuario “Danna” en X. Y es que la propietaria al saber de las intenciones de la cantante decidió pedirle 400 mil dólares a cambio.

Esto no fue bien recibido por los seguidores de Danna Paola, quienes lanzaron fuertes críticas a la cantante y la señalaron de promover el ciberacoso: “¿Nadie va a hablar del hate contra una persona inocente que está provocando?”, “Acaba de pasar el 8M y tú promoviendo el hate hacia otra mujer”, “Oye, Danna, para el hate que le están haciendo a la señora”, “Yo sé que quieres reinventarte y pasar sólo a ser Danna, pero no está bien el acoso que incitaste” y “Seguidora menos por quitarle el username a la maestra”.