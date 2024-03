Acusan a Danna Paola de acosar a usuaria de X para obtener username sin pagar millonaria cifra

La nueva faceta musical de Danna Paola conlleva una serie de cambios como artista, entre ellos su nombre, la cantante anunció hace unos días que dejará de llamarse Danna Paola y ahora su nombre oficial sería solo Danna, motivo por el cual ha cambiado su seudónimo en todas sus redes sociales y plataformas digitales excepto X, donde al parecer no puede conseguir el usuario bajo el nombre "Danna" porque otra persona ya lo tiene.

La cantante contó a sus fans, que en X hay una internauta que ya tiene el nombre de "danna" y aunque ya le pidió que se lo otorgue no ha cedido, incluso reveló que la mujer le está pidiendo 400 mil dólares, aproximadamente 6 millones de pesos para que libere el "username" o nombre de usuario y así la interprete lo pueda usar.

La estrella compartió unos audios en su canal de WhatsApp para contar a sus fans lo que estaba ocurriendo. Danna se mostró un tanto desesperada por no poder tener dicho nombre de usuario, precisamente ahora que se ha cambiado el nombre, y aunque pidió a sus seguidores que lo hicieran "con amor". Sus fans se le fueron con todo a la usuaria.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, la señora que tiene la cuenta de Twitter como @danna y no me la he podido pelear. Porque la señora ya vio hoy que me llamo Danna y que mi 'username' es Danna en todos lados. Quiere 400 mil dólares", contó a su comunidad.