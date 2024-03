Sofía Castro enfurece y exige un alto a los cuestionamientos sobre su familia: “No voy a hablar absolutamente nada”

La familia Castro es una de las más importantes en el mundo del espectáculo debido a la trayectoria en gran parte de sus integrantes, aunque esto podría resultar incómodo para algunos y así lo dejó ver Sofía Castro que explotó al ser cuestionada sobre su primo, el cantante Cristian Castro. La actriz enfureció en plena entrevista y dejó claro que no hablará más sobre las personas cercanas a ella pese a la polémica que los rodea.

Sofía Castro enfurece

En un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México retomado por el programa “De primera mano”, la actriz, de 27 años, se mostró molesta ante los constantes cuestionamientos sobre su mamá, Angélica Rivera; su primo, Cristian Castro, y las hijas del expresidente Enrique Peña Nieto con quienes vivió durante varios años mientras éste último estuvo casado con su madre.

“Mi amor, no me gusta hablar de la vida ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de nada. No voy a opinar absolutamente nada del tema porque no me corresponde, porque a mí no me gusta que hablen de mi vida y de mis cosas yo no a andar hablando de la vida personal de mi familia”, dijo Sofía Castro.

Actriz se niega a hablar de su familia

Sofía Castro no evitó ser cuestionada sobre la polémica que rodea a Cristian Castro por su repentina ruptura con la empresaria argentina Mariela Sánchez, así como por las explosivas declaraciones de la conductora Yolanda Andrade en las que señala al cantante de haber agredido fisicamente a su mamá, Verónica Castro.

“De verdad, a mí no me gusta hablar de los temas familiares porque no me corresponde. Cuando todo eso pasó yo apenas y tenía uso de razón porque era una niña, entonces la verdad no me gusta estar en temas así (…) No quiero decir ‘sí pasó’, ‘no pasó’, no voy a hablar absolutamente nada del tema ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de Cristian, ni de Verónica, ni de Yolanda, ni de nadie porque es un tema que a mí no me corresponde”, añadió la actriz.