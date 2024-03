Manolo Caro se niega a trabajar con Angélica Rivera, este es el motivo

Angélica Rivera se alejó de los reflectores hace poco más de 15 años y tras su divorcio los rumores de su regreso a las telenovelas son cada vez más fuertes. Aunque esto no ocurriría con Manolo Caro y así lo dejó claro el productor al sostener su postura de no trabajar con la actriz si es que decide retomar su carrera, pero su reacción cambió completamente cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de un proyecto con Sofía Castro, hija de “La Gaviota” como también es conocida.

Manolo Caro rechaza trabajar con Angélica Rivera

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube, Manolo Caro fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar un proyecto con Angélica Rivera en caso de que su regreso a la industria sea una realidad. El productor fue claro y mantuvo su postura al respecto, aunque no dudó en reconocer la trayectoria y talento de la actriz.

“No tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interese trabajar. A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen, y que le vaya muy bien en los proyectos”, dijo el director de cine y añadió: “No hago menos para nada lo que haga ella a lo que hagan otros tipos de compañeros, pero son diferentes carreras. No sé”.

Productor trabajaría con la hija de Angélica Rivera

Contrario a la reacción que tuvo al ser cuestionado sobre Angélica Rivera, el productor no dudó en señalar que estaría dispuesto a trabajar con su hija, la también actriz Sofía Castro, a quien llenó de halagos asegurando que existe una buena amistad entre ellos.

“Con Sofía en algún momento sí, me cae muy bien, es muy educada, es un encanto y tenemos muchos amigos en común”, dijo el productor quien también confesó que le hubiera gustado trabajar con Silvia Pinal, a quien llamó para ser parte de “La Casa de las Flores” en Netflix realizando el papel que realizó Isela Vega aunque fue imposible ya que la televisora de San Ángel le negó el permiso.