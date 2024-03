Paulina Peña revela la verdad sobre su relación con Sofía Castro; no la ha invitado a su boda

Los rumores de que podría existir una fuerte rivalidad entre las hijas de Enrique Peña Nieto con las de su exesposa, la actriz Angélica Rivera, se intensificaron tras el divorcio de la pareja. Por ello, Paulina Peña no evitó ser cuestionada al respecto y reveló que hasta el momento no ha recibido la invitación para la boda de Sofía Castro, quien se comprometió en octubre del año pasado.

Paulina Peña habla sobre Sofía Castro

En un encuentro con los medios retomado por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba para su canal de YouTube, Paulina Peña fue cuestionada sobre la relación que tiene con Sofía Castro tras la separación de sus padres: “Yo fui una novia muy relajada. Si me habla estaré ahí, sino, no me lo voy a tomar personal. Depende de cada quien”.

“Es un mito, hay mucho amor entre nosotros, vivimos años juntos. Es una amiga-hermana, hay demasiadas vivencias y nos queremos, hay mucho respeto de por vida”, dijo la joven sobre la relación con la también actriz de quien no ha recibido la invitación para su boda: “Todavía no, yo creo porque estaba fuera, pero bueno, vamos a esperar”.

Así es su relación con Angélica Rivera

Paulina Peña rompió el silencio sobre el vínculo que tienen tanto con Tania Ruiz como con Angélica Rivera tras la ruptura con su padre y aseguró que existe una buena relación. La joven recordó cuando “La Gaviota”, como también se conoce a la actriz, llegó a su familia.

“La recibimos con mucho cariño, yo siento que se introdujo bien a la familia, llegó no con ganas de ser mamá, sino como amiga, entonces siempre ha habido mucho cariño. Nunca quiso imponerse como mamá porque era tema de mi papá y se esperaba mutuamente, pero con mucho cariño. Ella siempre ha sido un amor (…) Una amiga, era una amiga más, nos apapachaba, nos quería, una amiga”, dijo.