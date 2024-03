Sofía Castro pasa una de las escenas más terribles de “El Maleficio” y luego aparece como si nada en los comerciales

DESPUÉS DE LA ESCENA MÁS TERRIBLE DE “EL MALEFICIO” DE ACOSO SEXUAL EN CONTRA DE SOFÍA CASTRO, SE VAN A CORTE COMERCIAL Y APARECE ELLA MISMA ANUNCIANDO TOALLAS SANITARIAS ABSORBENTES

Hoy domingo acaba la telenovela “El Maleficio”, lo más fuerte en esta historia es que a Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, la viola su hermanastro, Adrián Di Monte, porque quiere ser el Diablo Mayor y le ofreció al Demonio la virginidad de la joven más pura, por lo que primero la drogó, la durmió, le arrancó su doncellez dejándole moretones de los pies hasta el cuello, y luego la ofreció en sacrificio a Lucifer.

Todo acabó en golpes, jalándose todos los cabellos, insultándose en una escena terrible en la que el más malvado, Fernando Colunga, casi se vuelve un “santo” por defender a la hijastra y correr a su hijo Adrián Di Monte de su casa.

De pronto, se van a corte comercial y sale la hija del productor, José Alberto “El Güero” Castro, quitada de la pena, anunciando las toallas sanitarias más absorbentes y delgadas que existen en el mercado.

Falta ver si el diablo al final se vuelve “bueno” o se lleva a todos al infierno, porque hoy domingo, acaba esta historia y el lunes empieza: “Marea de pasiones”.

CÓMO JUZGUEMOS SEREMOS JUZGADOS, MIENTRAS EL HIJO DE ERIKA, NICOLÁS BUENFIL, NO ME AGARRE MI CHONGO, ¿A MI QUÉ ME IMPORTA QUE SE PONGA LAS PELUCAS DE SU MAMÁ?

Mientras no se “revuelque” con nuestro marido, ni nos desbarate el matrimonio, que nos importa con quien comparte el amor o sus noches Nicolás, el hijo de Erika Buenfil.

Si él, a sus 19 años, quiere compartir todo con su mamá, ¡hasta las pelucas! ¡Qué lo haga!

Seguimos sin respetar, no entendemos que ni Nicolás ni nadie tienen por qué explicarnos por quien sienten atracción sexual, ni porque se visten de tal o cuál manera porque son asuntos muy personales. ¡Y como juzgues, serás juzgado!

Mientras Nicolás no me agarre mi peluca ni mi chongo, ¿por mi que se cuelgue de una liana con el pelo de tarzán?

Hablando de pelucas, Ángela Aguilar usó una peluca en Premios “Lo Nuestro” para verse distinta y la criticaron.

El gran pecado de la hija de Pepe Aguilar, es que canta precioso, es guapísima y a veces quiere jugar con un cambio de imagen. Ni eso ni nada le da derecho a nadie para destrozar a la Angelical ÁNGELA.

Está pasando entre sus padres.

“NINGUNO DE MIS 5 EMBRIONES ES BUEN CANDIDATO PARA EMBARAZARME, NO SE SI VOLVERÉ A SER MAMÁ”: DIJO LA VALIENTE SHERLYN

Sherlyn es tan valiente y tiene una madurez emocional impresionante, lo cual demostró ahora que ninguno de sus cinco embriones resultó ser buen candidato para que ella pueda embarazarse, proceso que llevó sola y tuvo la sensatez de anunciar: "Me voy a replantear si volveré a ser mamá”.

Si el cuerpo no responde ni con ese revoltijo de hormonas, es porque te está mandando un mensaje que tienes que escuchar.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ