¿Peña Nieto y Angélica Rivera podrían reconciliarse? hija del expresidente da detalles

Fue en mayo de 2019, cuando a través de sus respectivas redes sociales, tanto Angélica Rivera conocida también como “La Gaviota” y el expresidente de México Enrique Peña Nieto anunciaron el final de su historia de amor y con ello de su matrimonio.

Luego de su separación, meses después al político se le relacionó sentimentalmente con la modelo Tania Ruiz, sin embargo, la actriz de telenovelas no ha abierto su corazón nuevamente o por lo menos no ha sido público, sin embargo, en entrevista con Paulina Peña hija del exmandatario mexicano reveló si es que su papá y “La Gaviota” podrían darse una segunda oportunidad y retomar su relación.

¿Habrá una segunda oportunidad en ese amor?

IG @epn

¿Peña Nieto y Angélica Rivera regresarán?

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, Paulina Peña platicó con algunos reporteros que la esperaban, fue así como la hija del expresidente de nuestro país, habló de diversos temas, entre ellos el romance que protagonizó su padre con Angélica Rivero.

Siempre lucían enamorados.

IG @epn

Y es que, los representantes de los medios de comunicación recordaron a un Enrique Peña Nieto muy enamorado de la actriz de telenovelas como “La Dueña”, “Destilando amor”, “Mariana de la noche”, entre otras más, debido a esto es que cuestionaron a Paulina si es que la pareja podría darse una segunda oportunidad, pues luego de que el exmandatario mexicano terminó su relación con Tania Ruiz, se encuentra soltero.

“Mi papá es un romántico, y Angélica es ósea también un amor, fue un amor muy bonito, sincero, todo llegó a un fin pero hay mucho cariño de por medio, (¿crees que pudiera haber una reconciliación?) no lo sé, habría que preguntarle a Mhoni Vidente (risas)”, dijo Paulina Peña

¿Fue invitada a la boda de Sofía Castro?

En la misma entrevista, Paulina Peña fue cuestionada si asistirá a la boda de Sofía, con quien vivió muchos años en Los Pinos cuando sus padres estaban al frente del País.

De acuerdo con la propia Paulina, aún no ha sido invitada por quien fue su hermanastra a su próxima boda, por lo que espera que pronto le llegue la invitación a su unión.

“No, todavía no, yo creo que por que estaba fuera, pero bueno, vamos a esperar”, confesó Paulina

¿Irá a la boda de Sofía Castro?

Foto: Ig @paulinapepretelini

Asimismo, la hija de Peña Nieto dijo que ella no tuvo madrinas en su boda, así que no se ofenderá si es que Sofía no la llega a elegir como dama de honor o madrina de algo.