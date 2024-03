5 mujeres o bandas femeninas que van a tocar en el Vive Latino 2024

Ya se dejó caer el Vive Latino 2024 este 16 y 17 de marzo de 2024. El Autódromo Hermanos Rodríguez se llenará de música rock, pop, electrónica, rap, banda sinaloense, incluso corridos tumbados. Pero entre tanto talento, hay muchas invitadas mujeres que este año todavía es poca la representación femenina en contraste con un cartel lleno de hombres.Por eso, te mostramos algunas de las bandas o proyectos solistas liderados por mujeres que llegarán al Festival Iberoamericano de Cultura Musical con el objetivo de robarse todo el protagonismo, los oídos y el corazón del público que se dará un chance de ir a verlas.

Belanova

Estamos hablando de la banda más importante del pop en español de los últimos años, quienes desaparecieron de buenas a primeras, pero ahora están de vuelta y el Vive Latino 2024 será su carta de presentación. Es uno de los espectáculos más esperados de la jornada. Podremos volver a escuchar canciones como "Rosa Pastel", "Solo dos", "Por ti", "Cada qué", "Tus ojos", entre otras tantas.

Si no tienes idea de lo que podrás encontrarte porque solo topas una o dos de sus más famosas, entonces puedes esperar un espectáculo de canciones electro pop que a veces son muy románticas, melosas y cursis, otras tantas bien bailables, dignas de un tremendo movimiento de carrera, seguro que no te aburrirás si estás abierto a recibir nuevos ritmos. El proyecto es liderado por la cantante Denise Guerrero.

Las Ultrasónicas

Las Ultrasónicas vuelven al Vive Latino después de que supuestamente fueran vetadas en su primera participación por tocar un tema denominado como "El Vive Cochino", nunca se aclaró la historia porque estuvieron separadas por un buen tiempo hasta que en 2023 volvieron a la movida con algunos conciertos en el Indie Rocks, algunos festivales nacionales, entre otros tantos.

Musicalmente, son una banda histórica de punk mexicano. Destacadas en la escena por sus canciones duras, y sin censuras, completamente dispuestas a romper con la imagen que se tenía del papel de la mujer en la música. Son contestatarias, no tienen piedad por nada ni por nadie. Dicen lo que quieren, cuando quieren, como quieren. A veces bailables, otras rápidas y para ponerse unos buenos codazos.

Bratty

Bratty es una de las más famosas cantantes de la escena en la actualidad. Su música ha trascendido por ser diferente. Es bastante ligera, de un rock pop bien dulce, con algunos tintes de folk a veces y con mucho de géneros alternativos como el punk, o como el surf, incluso el garage. Una música muy guitarrera.

Sus letras van más allá de una simple arrojada de palabras con pocos o nulos sentimientos. Es un artista que está muy abierta a compartir sus sentimientos con todo el público que lo escucha, y no le da miedo decir todo lo que hay dentro de ella para vaciarlo en una canción que después cantará frente a varias miles de personas que la conocen de pues a cabeza y que al igual de ella, entregan el alma.

Sara Hebe

Sara Hebe proviene de Argentina, una de las pocas mujeres extranjeras que fueron invitadas a la edición 2024 del Vive Latino. Es una MC realmente dura. Lo suyo es el rap que trasciende, el que rompe barreras a incomoda a la gente que está en contra del progreso, es política, es punk, pero también es cumbianchera.

Ahora trae bajo el brazo su disco Sucia Estrella de 2022, pero seguramente vamos a escuchar canciones del Politicalpari de 2019, o incluso algo de La hija del Loco, el CD colaborativo estrenado en el año 2009, donde podemos encontrar beats en colaboración con grandes productores connacionales.

Marissa Mur

Marissa Mur viaja desde Hermosillo, Sonora, hasta la Ciudad de México. Se describe a sí misma como una cantante tropical contemporánea, lo que es bastante inusual de la tierra norteña de donde viene, pues algunos de los géneros más escuchados por la zona son la banda, un poco de música electrónica, algo de rock duro, y mucha música en inglés.

Lo suyo es más bien la balada romántica tocada a guitarra, e interpretada por su excelente voz, con la que siempre encuentra el tono y la forma en que te dirá las cosas. Como ella misma dice en su biografía oficial, le gusta escribir canciones de amores bonitos. Así que será perfecto para una tarde, una cerveza, y un intercambio de miradas entre personas que se gustan, igual y hasta terminan bailando con su ritmo de folk latinoamericano con música del Caribe.

Algunas que no aparecen en el conteo, pero que sin duda debes ver son Renee, Isaac ET Nora, Silvana Estrada, The Warning, El Columpio Asesino, Arroba Nat y Buenrostro.

Este es el cartel completo del día sábado 17 de marzo de 2024

Bad Religion, Bratty, Belanova, Black Veil Brides, Billy Idol, Cabra, Chingadazo de Kung Fu, Depresión Sonora, Depedro, Destripando la Historia, El Columpio Asesino, Gogol Bordello, Fito Páez, Genitallica, Greta Van Fleet, Isaac et Nora, Insite, Kchiporros, Jorge Drexler, La Vela Puerca, La Adictiva, Lng/Sht, La Bande-Son Imaginaire, Los Cafres, Los Infierno, Los Choclok, Los Zigarros, Marissa Mur, Nash, No Te Va Gustar, Out of Control Army, Panteón Rococó, Prayers, Portugal. The Man, Sara Hebe, Santa Fe Klan, Sgt Papers, Sonido Gallo Negro, Stilo, Sussie 4, The Rambler's Blues Band, Troker, Vaquero, Wiplash.

Este es el cartel completo del día domingo 17 de marzo de 2024

Akil Ammar, Alcolirykoz, Arroba Nat, Babasónicos, Banda Bastön, Buenrostro, C-Kan, Dannylux, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Future Islands, Florian, Instituto Mexicano del Sonido, Hombres G, James, Junior H, Jaze, José Madero, Kerigma, Kevin Kaarl, Kings of Leon, La Pegatina, La Castañeda 35s, Las Ultrasónicas, Lori Meyers, Los Lobos, Los Muchachos, Maná, Muerdo, Peces Raros, Poolside, Ralphie Choo, Renee, Rawayana, Sabino, Semisonic, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, Sad Breakfast, Slot Machine, The Warning, Ysy A, Yves Tumor.