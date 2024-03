¿No alcanzaste boleto? En esta plataforma podrás ver el Vive Latino completamente gratis

Era toda una tradición ver el Vive Latino desde tu casa cuando no tenían dinero o cuando se habían acabado los boletos antes de que te pagaran la quincena, sobre todo cuando se sumaban bandas chidas que pocas veces puedes verla por acá, o simplemente porque algún artista te latía un montón.

Esas transmisiones dejaron de existir durante algún tiempo; primero solamente eran subidas unas cuantas canciones a las redes sociales, luego ya desaparecieron completamente. No se sabe muy bien por qué, pero por fin las tenemos de vuelta y es hora de tirarte al sillón para disfrutar de la música.

¿Cómo puedo ver el Vive Latino desde casa?

Este 2024, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical tendrá una opción desde casa. Lo podrás ver a través de las redes sociales de Amazon Music, los patrocinadores oficiales del concierto favorito de Latinoamérica en la Ciudad de México, específicamente en el perfil oficial en Twitch.

No es necesario que tengas una cuenta para realizar donaciones, que es la forma principal en que se maneja dicho espacio. Será completamente gratuito acceder y poner cada una de las bandas que se presentarán, mismas que estarán divididas también por escenarios, de acuerdo con lo publicado en la aplicación oficial del Festival.

En caso de que quieras otra opción, entonces puedes entrar a Amazon Prime Video, donde van a pasar todo el festival. Claro que no es gratis. Tienes que pagar una mensualidad que comienza en los 99 pesos, y solamente estará activo durante 30 días. Si te late el servicio, puedes seguirlo pagando.

Este es el cartel completo del día sábado 17 de marzo de 2024

Bad Religion, Bratty, Belanova, Black Veil Brides, Billy Idol, Cabra, Chingadazo de Kung Fu, Depresión Sonora, Depedro, Destripando la Historia, El Columpio Asesino, Gogol Bordello, Fito Páez, Genitallica, Greta Van Fleet, Isaac et Nora, Insite, Kchiporros, Jorge Drexler, La Vela Puerca, La Adictiva, Lng/Sht, La Bande-Son Imaginaire, Los Cafres, Los Infierno, Los Choclok, Los Zigarros, Marissa Mur, Nash, No Te Va Gustar, Out of Control Army, Panteón Rococó, Prayers, Portugal. The Man, Sara Hebe, Santa Fe Klan, Sgt Papers, Sonido Gallo Negro, Stilo, Sussie 4, The Rambler's Blues Band, Troker, Vaquero, Wiplash.

Este es el cartel completo del día domingo 17 de marzo de 2024

Akil Ammar, Alcolirykoz, Arroba Nat, Babasónicos, Banda Bastön, Buenrostro, C-Kan, Dannylux, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Future Islands, Florian, Instituto Mexicano del Sonido, Hombres G, James, Junior H, Jaze, José Madero, Kerigma, Kevin Kaarl, Kings of Leon, La Pegatina, La Castañeda 35s, Las Ultrasónicas, Lori Meyers, Los Lobos, Los Muchachos, Maná, Muerdo, Peces Raros, Poolside, Ralphie Choo, Renee, Rawayana, Sabino, Semisonic, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, Sad Breakfast, Slot Machine, The Warning, Ysy A, Yves Tumor.