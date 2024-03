La serie de Apple Tv que amarás si eres fan de la moda, la intriga y el dinero

Si eres amante de las historias de época no te querrás perder este drama que se inspira en la vida de dos genios de la moda. Se trata de la producción "The New Look" que retrata la vida de Christian Dior y Coco Chanel, así como el papel que tuvieron durante la ocupación alemana a la ciudad de París, Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta producción la puedes ver a través de Apple Tv, y aún están estrenando los capítulos que salen cada semana. Es sin duda una producción digna de un maratón de fin de semana y te robará la atención, ya que está perfectamente ambientada en el parís de la década de los años 40, con una excelente recreación de vestuario y escenografía.

The New Look, la serie que debes ver en Apple Tv

Los diseñadores de moda Christian Dior, Coco Chanel y sus contemporáneos navegan por los horrores de la Segunda Guerra Mundial mientras lanzan la moda moderna.