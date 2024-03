Cancelan el Festival Imperial de Tijuana, la primera parada de blink-182 en México

El Festival Imperial GNP informó a través de las redes sociales que se cancela definitivamente su edición 2024 en el Parque Morelos de Tijuana, en el estado de Baja California, mismo que era el primer concierto de blink-182 en el país después de que pospusiera sus presentaciones en todo Latinoamérica.

Este era el encuentro de talentos que estarían disponibles: Austin TV, División Minúscula, Kevin Kaarl, Little Jesus, Chet Faker, Sueco, Acorde On, Bonnz, Cabizbajo, Flor Capistrán, Gil Cerezo, Hot Milk, Ilse Hendrix, Nortec: Fussible + Bostich, Pato Wilson, Robot95, Ramona, Sofia Thompson, Los Blenders, Los Master Plus, Suadero Soundsystem.

Festival Imperial GNP cancela su edición 2024 con blink-182

De acuerdo con comunicado, hubo causas ajenas al festival que no permitirán que la fiesta se realice de acuerdo con los lineamientos de calidad que se tenían planeados. De esta forma, no hay más opción que darlo por terminado. Ahora todos los fanáticos pueden pedir su reembolso en las redes sociales.

"Nació con el firme propósito de brindar una experiencia musical increíble y a la altura de los mejores festivales del país; sin embargo, por situaciones totalmente ajenas a nosotros y a pesar del gran esfuerzo y dedicación de nuestros patrocinadores y compañeros colaboradores, la edición 2024 no podrá llevarse a cabo. Agradecemos a cada uno de ustedes por su apoyo y comprensión, a nuestros patrocinadores por su compromiso y colaboración en todo momento y por supuesto a los medios de comunicación por su cobertura", fueron las primeras palabras que publicó.

Por otra parte, invitaron a todos los que ya tenían su boleto comprado que se dirijan al link oficial donde podrán ingresar a la sección del reembolso dando clic en la opción "Contacto" de la página web www.eticket.mx; ahí podrán pedir su dinero íntegro debido a la cancelación: https://ayuda.eticket.com.mx/hc/es-mx/requests/new

La gira de blink-182 por México

La gira mundial de blink-182 por México también se dará una grandísima vuelta al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Serán tres los conciertos que reagendaron del año 2023, los días 2 de abril, 3 de abril y 5 de abril. Finalmente, abrieron una fecha más el día 6 de abril de 2024.

El otro festival en el que se presentarán es el Pal Norte de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Esta presentación será el día sábado 30 de marzo. Los demás headliners del día son Louis Tomlinson y Thirty Seconds To Mars. Se suma también el último concierto de SUM 41 en el estado, pues van a retirarse de la música definitivamente.