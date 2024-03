Victoria Ruffo vuelve a aparecer en silla de ruedas tras confirmar problemas en la columna, ¿cuál es su estado de salud?

Este fin de semana la actriz Victoria Ruffo apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde se encontró con la prensa para resolver algunas de las preguntas de la prensa que la esperaba, especialmente ahora que está por convertirse en abuela por el embarazo de José Eduardo y Paola Dalay, así como por la emoción que se vive dentro de la farándula al darse a conocer que gracias a los baby showers que se organizarán, la famosa podría reencontrarse con su ex, Eugenio Derbez.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de la querida actriz, hubo un detalle que el público no pudo evitar notar y es que Victoria Ruffo apareció en una silla de ruedas mientras que alguien de su equipo la trasporta y además ayuda con su equipaje. La toma despertó preocupación entre los fans, pero algo que sólo pocos recuerdan es que esta no es la primera vez que se le ve así y que todo es por cuestiones de salud, ¿pero qué tiene?

"Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas… ¡Run, run!”, dijo en un encuentro con los medios en 2023.

Así se acercó a la prensa. (Foto; YouTube Edén Dorantes)

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez hace del humor un ejercicio

Paola Dalay habla sobre la diferencia de edad de 10 años con José Eduardo Derbez: "una relación bien bonita"

¿Qué le pasó a Victoria Ruffo?

En su reciente encuentro con los medios se observó a la famosa de 61 años transportándose en una silla de ruedas, aunque en todo momento mantuvo su buena actitud y energía, mismas con la que siempre se presenta ante la prensa y sus fans. De hecho, durante el encuentro soltó algunas sonrisas ante las preguntas que se le realizaban, pero luego de verla así algunos fans se preguntaron qué fue lo que le pasó o si se encuentra bien de salud.

Cabe destacar que a principios de este año confesó que sí tiene un problema de salud, especialmente en la columna, donde presenta una hernia lumbar, misma que ya se está atendiendo con un tratamiento. Hasta la última actualización, Ruffo había explicado que además de haberse realizado una revisión en la que se detectó una nueva hernia, también se ha enfocado en seguir otros consejos de salud para cuidar de su salud.

"Me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto", dijo en enero pasado antes de explicar que también se le realizan estiramientos especiales, mismos que le evitarán pasar por el quirófano.

¿Qué es una hernia lumbar o discal?

De acuerdo con MedlinePlus, una hernia discal "ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal". Entre algunas de las causas de este padecimiento destaca:

Levantar objetos pesados

Sobrepeso

Doblar o torcer repetitivamente la espalda baja

Sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas

Sedentarismo

Tabaquismo

En el caso de Victoria Ruffo, ella misma confesó que se le formaron tres hernias tras la caída de un caballo cuando se encontraba montando; sin embargo, eso no fue todo, pues de las razones anteriores también presta algunas como mala postura y pasar demasiado tiempo de pie y sentada.