Eugenio Derbez hace del humor un ejercicio

Eugenio Derbez se sorprende cada día con la creatividad que tienen los jóvenes y la manera en que hacen humor, por eso para la nueva temporada de LOL buscó nuevos comediantes en redes sociales, “LOL ha sido un ejercicio, en donde se juntan todo tipo de humores, el humor de la televisión clásica, gente de Stand Up, de YouTube, influencers, para que cada quien saque su estilo de humor, y todo el mundo se divierta con las diferentes formas”.

Aunque en un principio el ver el humor que se hacía en las redes fue un shock para Eugenio, aseguró que le gusta probar cosas nuevas, “cuando inició LOL yo lo veía más como un experimento, se me hizo una cosa muy loca y me gustó y dije le voy a entrar yo soy muy arriesgado hacer cosas que me sacan de mi zona de confort y siempre lo dije desde la primera temporada esto es un experimento y puede salir muy mal, pensé que hasta podría ser el fin de mi carrera, pero gustó mucho”.

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez no sabía que "Don Camerino" estaba enfermo, habla por primera vez de su muerte: "muy triste"

Victoria Ruffo revela cómo es su verdadera relación con Eugenio Derbez: “Traemos ese juego”

Para el comediante, la sexta temporada se ha convertido en un reto que ha tenido una evolución favorable, “lo hemos ido puliendo, mejorando, porque el formato original que viene de Japón tiene un proceso más tieso y lo hemos ido mejorando al grado de que ya más de 15 países alrededor del mundo lo han retomado, pero con el formato de México, ya ahorita lo ha convertido en la franquicia más exitosa de Amazon a nivel mundial”.

Continua mancuerna Derbez-Capi

Para esta nueva entrega se integra “El Capi”, quien ha sido un participante en otras temporadas y que se ha convertido en un compañero de Derbez, “para mí ha sido el que mejor le ha entendido a LOL y el que mejor ha jugado, te lo digo como público, ha sido una delicia verlo dentro de la casa, porque es esas personas que no paran de crear, esta última temporada fue asombroso, porque además es un programa muy cansado que a la cuarta hora ya estás agotado, estamos seguros que merecía ganar la temporada pasada, por eso ahora lo tenemos como arma secreta”.

Para esta nueva entrega se integra “El Capi” Créditos: Daniel Ojeda

Para el Capi la aventura ha sido divertida, “la verdad es que yo he estado en tres temporadas la dos, la tres y la cinco y desde que participé en la dos sentí cierta conexión con el maestro (Derbez) porque él me daba consejos antes de empezar a jugar, me decía ‘necesitas ser más agresivo, ir directo contra esa persona’ esto lo fui absorbiendo y en la última entrega apliqué completamente lo que él me recomendaba, y creo que esta conexión se dio muy padre”.

dhfm