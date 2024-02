"Pensaron que estaba muerto": Vicente Fernández Jr. recuerda cómo vivió su secuestro tras comentarios de Mariana González

Vicente Fernández Jr. habló después de mucho tiempo sobre el terrible secuestro que vivió hace unos años. Esto después de que su esposa Mariana González, actual participante de La Casa de Los Famosos 4, compartiera con sus compañeros del reality lo que su esposo le ha contado sobre aquel momento que casi le cuesta la vida.

Fue durante un enlace en vivo, donde el actor dio detalles precisos de su secuestro. Incluso reveló que en aquel momento su familia pensó que estaba muerto pues ya habían pasado muchos días. También recordó cómo fue la reacción de sus padres al regresar a su casa.

El hijo mayor del "Charro de Huentitán" estuvo como invitado en el programa de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde tuvo una charla con los conductores del programa después de que su esposa habló sobre el secuestro que él vivió.

El mayor de los potrillos reveló que su padre Vicente Fernández y su madre Cuquita lo recibieron con mucha felicidad pues pensaban que ya estaba muerto debido a que ya habían pasado muchos días desde que lo secuestraron y no habían tenido contacto alguno con él".

"Con toda la felicidad del mundo, se les hacía que se les hacia algo increíble puesto que fueron 120 días que no tuve con tacto, para mi familia a los 15 días pensaban que yo ya no existía porque no tenían ninguna prueba", dijo.