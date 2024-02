Exconductoras de Venga la Alegría pelean en la Casa de los Famosos por el amor de un participante

La Casa de los Famosos 4 está generando bastantes polémicas al interior de la residencia donde todavía habitan 21 celebridades. Esta vez un enfrentamiento ha dado mucho de qué hablar, pues dos exconductoras del programa matutino Venga la Alegría se enfrentaron por el amor de uno de los participantes.

Las dos presentadoras discutieron frente a los famosos sobre un hombre, quien estaba presente al momento del debate. Ambas dieron sus argumentos y se dijeron lo que a una le molesta de la otra. El conflicto subió tanto de nivel que hasta su amistad se puso en riesgo.

Alana y la Daniela Alexis "La Bebeshita" fueron compañeras en el programa Venga la Alegría Fin de Semana donde formaron una sólida amistad y ahora son parte del reality show de La Casa de Los famosos de Telemundo, pero al parecer la convivencia y un hombre las puso en problemas al grado de enfrentarse.

“Yo con Romeh nunca he hecho nada más allá de una amistad (...) cualquier acción que yo haga que estuviera Romeh involucrado le estaba coqueteando. Me cae muy bien Romeh pero para mi es más importante mi amistad porque es de años”, le dijo Alana a Bebeshita.

De acuerdo con las declaraciones de Alana, negó que le gustara el influencer deportivo Rodrigo Romeh, sin embargo, la Bebeshita detectó que su amiga le estaba mintiendo, situación que la hizo molestarse con ella y por eso intentaron limar asperezas.

La ganadora de Master Chef Kids señaló que a pesar de sus diferencias y malos entendidos ella estaba dispuesta a alejarse de cualquier hombre con tal de no enemistarse con Daniela.

Por su parte, la Bebeshita argumentó que su amiga le decía una cosa y en sus acciones mostraba otra. Pues a pesar de que la conductora le dijo que Romeh le gustaba, Alana le habría coqueteado.

“Es como la acción de que tú decías no me gusta no me gusta y de repente ya andaban. Yo perdí esa confianza (...) no era tu relación con Sebas es la acción, entonces yo ya tenía desconfianza, yo lo único que quería era sinceridad tuya porque eres mi amiga.