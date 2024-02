Christian Estrada asegura que Ferka sacó a su hijo del país sin permiso: “Hay una alerta migratoria”

A su salida de “La Casa de los Famosos 4”, Christian Estada ha enfrentado los cuestionamientos sobre el pleito legal que sostiene con María Fernanda Quiroz por la custodia de su hijo, Leonel, y las declaraciones de ella al respecto. Esta vez aseguró que la modelo habría sacado al pequeño del país sin su consentimiento para disfrutar de unas vacaciones en España, motivo por el que existiría una alerta migratoria.

Ferka habría sacado a su hijo del país sin permiso

En un encuentro con los medios retomado por el canal “Qué buen chisme” en YouTube, Estrada aseguró que se enteró que su hijo había salido de México por un aviso de las autoridades en Estados Unidos. Mientras tanto, a través de redes sociales Ferka compartió una serie de fotografías en las que revela que se encuentra en España de vacaciones acompañada de su hijo Leonel y su novio, Jorge Losa.

Sigue leyendo:

Christian Estrada hace reveladora propuesta a Aleska Génesis a su salida de “La Casa de los Famosos 4”

Ferka reacciona ante los nuevos y fuertes insultos de Christian Estrada: “Con ese señor ya no”

Christian Estrada asegura que Ferka sacó a su hijo del país sin permiso. Foto: IG @ferk_q

“Me vengo dando cuenta que lo sacaron del país, todo se lo dejo en manos de Dios, en manos de mis abogados que ya se están encargando de eso, a mí no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país, no sabía que el niño salió, hay una alerta migratoria. Yo espero que la madre se disculpe, que llegue a un acuerdo, yo no quiero que le vaya mal a su mamá”, dijo Estrada.

Christian Estada habla del acuerdo con Ferka

En más de una ocasión la modelo ha dado detalles del pelito que sostiene con su expareja, sobre todo lo relacionado con el monto de la pensión que, aseguró, Christian Estrada no está dispuesto a cubrir. Al respecto, el modelo se dijo dispuesto a llegar a un acuerdo y en otra entrevista que se trataba de una gran cantidad de dinero la que pide la también actriz.

“Le doy 15 mil pesos mensuales, le ofrecí todo el año del niño del seguro médico, le ofrecí que de los estudios escolares me iba a encargar, porque dice que no le quiero dar al niño, si ella es la que no quiero, yo lo único que quiero, es formar parte de la vida de mi hijo y se me hace injusto que me pidan 70, 80 mil pesos para ver a mi hijo, yo voy a cumplir con mi deber como padre”, añadió.