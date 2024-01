Ferka reacciona ante los nuevos y fuertes insultos de Christian Estrada: “Con ese señor ya no”

María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que finalmente respondió a los nuevos y fuertes insultos de su ex, Christian Estrada y lo que más sorprendió es que la actriz dejó ver que ya no pretende seguir alimentando está polémica pues aseguró que ya no quiere relacionarse con el exparticipante de “La Casa de los Famosos”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estos fuertes insultos de Christian Estrada fueron revelados por Javier Ceriani, y a su vez, el periodista de espectáculos refirió que obtuvo esta información directamente de Alicia Machado, quien hasta hace unos días sostenía un romance con el exparticipante de “Guerreros” y “El Hotel VIP”.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, Alicia Machado le habría sugerido a Christian Estrada que le enviara un regaló a su hijo Leonel la pasada Navidad, sin embargo, el actor y conductor se habría negado argumentando que no le daría ni un solo peso a su hijo ni a Ferka, a quien tacho de pu*a, lo cual, causó una gran indignación al interior de la farándula, pues durante su participación en “La Casa de los Famosos” él se hizo pasar como la víctima en esta mediática situación o por lo menos intentó ponerse en esa situación.

Ferka responde a los nuevos insultos de Christian Estrada

Durante un reciente encuentro con distintos medios de comunicación Ferka fue cuestionada sobre los nuevos dichos de Christian Estrada, sin embargo, la actriz reaccionó de una manera sumamente tranquila pues aseguró que no necesita el dinero de su ex para poder cubrir los gastos de su hijo, además, dejó ver que está muy contenta de que su heredero no tenga relación con su padre pues asegura que no lo extraña debido a que no lo conoce.

“Está en todo su derecho, a final de cuentas a mi hijo no le falta absolutamente nada, ni emocional, ni económicamente, tiene una gran mamá, tiene un gran circulo de amor, eso se lo agradezco mucho a sus abuelos, mis papás, tengo una gran pareja y a Leonel, hoy por hoy está muy bien. Hay una frase que me dijo la psicóloga y que es muy cierta ‘lo que no conoces, no lo extrañas’, entonces muy sencillo”, expresó María Fernanda Quiroz.

Ferka aseguró que no le hace falta el dinero de Christian Estrada para poder mantener a su hijo. Foto: IG: ferk_q

Para finalizar, Ferka dejó en claro que no pretende involucrarse en la polémica ruptura de Christian Estrada y Alicia Machado pues solamente está enfocada en su trabajo, en su hijo y en su pareja, Jorge Losa, además, fue clara al expresar que ya no quiere ser vinculada con el padre de su hijo.

“La verdad no lo sé, pregúntenle a ella qué pasó en su relación, yo no estoy entrada de nada, yo me enfoco en mi trabajo, en mi hijo y en mi pareja, así que yo soy responsable de mis circunstancias, yo no sé más, yo con ese señor ya no…” finalizó Ferka, quien también aprovechó para ironizar sobre la breve participación de Christian Estrada en “La Casa de los Famosos”