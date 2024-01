La Casa de los Famosos 4: Christian Estrada entre lágrimas asegura que él no va a pagar por ver a su hijo

El pasado martes 23 de enero comenzó la cuarta temporada del reality show "La Casa de los Famosos", en su versión de Estados Unidos, y uno de los participantes de dicha emisión es el polémico Christian Estrada, quien recientemente tuvo una relación amorosa con la ex universo Alicia Machado.

Pero antes de la venezolana, Estrada sostuvo un romance con la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka” con quien tuvo a su primogénito, sin embargo, desde el 2022 anunciaron su separación y se encuentran en disputa legal por la manutención del menor; pese a esto, en su primer día de encierro en LCDLF, Christian ya habló al respecto y asegura que no pagará por ver a su hijo.

Hace unos meses pudo reunirse con su hijo porque llegó a un acuerdo con Ferka.

Christian Estrada entre lágrimas habla de su hijo

Fue durante su primer día de estancia en el reality show, que Christian Estrada platicó con sus compañeros Thali García y Guty Carrera sobre lo que ha estado pasando con su hijo Leonel, pues cabe mencionar que desde hace varios meses el modelo no ha podido reunirse con el pequeño.

Y es que, el caso se ha hecho público por lo que Ferka en diversas ocasiones ha revelado que Estrada no se ha hecho responsable de manera económica del menor de edad, razón por la que no ha tenido un encuentro con el pequeño.

Se separaron en 2022.

Pese a lo anterior, durante los últimos meses, ha sido una guerra de declaraciones entre Ferka y Christian Estrada, sin embargo, el modelo quien también fue expareja de Frida Sofía, casi al borde de las lágrimas aseguró que “no se vale” lo que le están haciendo, pues no está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero solo por ver a Leonel.

“No se vale que me hagan eso…que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué…”, dijo Christian Estrada

Christian Estrada quiso dar 15 mil pesos de pensión.

Pese a estar muy conmovido por no poder haberse reunido con su pequeño hijo Leonel, en redes sociales, usuarios no creen en las palabras del modelo y además de reconocer la labor como madre de Ferka y pedir que cumpla con la manutención del menor, aseguran que en cuanto quede nominado no lo apoyarán para que salga eliminado del reality.

En redes apoyan a Ferka.

Ferka reacciona a las declaraciones de Christian Estrada

Luego de hacerse virales las declaraciones del modelo, su expareja y madre de su hijo reaccionó al respecto y lo hizo a través de la red social “X”, antes conocida como Twitter”.

“Pasenle Kleenex”, escribió Ferka

Ferka lanzó fuerte mensaje.

Sin decir más al respecto, seguidores de la actriz sabían que el mensaje iba dirigido al padre de su hijo, por lo que salieron en defensa de la ex participante de La Casa de los famosos México, mostrando su total apoyo a Ferka y Leonel.

“Con el sueldo que le pagan en Telemundo ya tiene para pagar la pensión! Que pague el wey”, “Que? Apoco ya está hablando de lo mucho que sufre por no poder ver a su hijo? Naaaa te creo! Jajaja se tardó jajaja”, “nadie le cree al estada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.