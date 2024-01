Christian Estrada sufre descuido en La Casa de los Famosos y enloquece la red

Durante las últimas horas el nombre de Christian Estrada ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que el apuesto modelo que participa en la actual temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo tuvo un descuido mientras se cambiaba de ropa luego de haber tomado un baño por lo que terminó enseñando de más y, como era de esperarse, las reveladoras imágenes se hicieron virales en redes sociales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Este descuido del ex de Alicia Machado se originó la noche del miércoles 24 de enero cuando el modelo se estaba vistiendo luego de haber tomado una ducha, en la cual, cabe mencionar, fue muy cuidadoso para no enseñar de más frente a sus compañeros del reality show, no obstante, cuando se estaba poniendo su bóxer realizó un movimiento mal calculado y terminó enseñando de más.

Sigue leyendo:

VIDEO: Alfredo Adame causa gran alboroto al besar con pasión en la boca a "La Divaza" | La Casa de los Famosos 4

Atacan en redes a Lupillo Rivera por desconocer a influencers y otros talentos de la nueva Casa de los Famosos | VIDEO

Christian Estrada causó un gran furor en redes con su descuido. Foto: Telemundo

Tal y como era de esperarse, distintas páginas especializadas en “La Casa de los Famosos” se encargaron de recuperar el controvertido video y lo difundieron en plataformas digitales donde las imágenes rápidamente se hicieron virales y causaron un gran furor principalmente entre las admiradoras del también exfutbolista, quien es considerado como uno de los participantes más apuestos del referido programa.

Cabe mencionar que, este descuido de Christian Estrada no fue percibido por alguno de sus compañeros de “La Casa de los Famosos”, no obstante, mientras seguía cambiándose Fernando Lozada se le acercó y comentó que el hecho de cambiarse cuidadosamente todavía se le complica pues se le olvida que está siendo grabado todo el tiempo y hasta confesó que momentos antes se había mostrado “en canicas”, no obstante, la transmisión del reality show no captó este momento.

Christian Estrada llora en "La Casa de los Famosos" por no poder ver a su hijo

Sin lugar a dudas Christian Estrada está destinado a ser uno de las celebridades más polémicas de la actual temporada de “La Casa de los Famosos” pues previo a enseñar de más, el modelo acaparó la atención luego de asegurar que no está dispuesto a pagar para poder ver a su hijo Leonel, quien es producto de su mediática relación con María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka.

Christian Estrada llegó a las lágrimas tras contar que no puede ver a su hijo. Foto: Telemundo

“No se vale que me hagan eso…que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué”, fueron las palabras que dijo Christian Estrada al borde de las lágrimas durante una conversación que sostuvo con Thali García y Guty Carrera.

Cabe mencionar que, estas declaraciones de Christian Estarda resultaron polémicas debido a que Ferka ha hecho público que el modelo no se ha hecho responsable de su hijo de manera económica y por ello no ha permitido que su expareja se reúna con el menor, por lo que en redes sociales le llovieron todo tipo de críticas al respecto.