Ferka reacciona a la expulsión de Christian Estrada de La Casa de los Famosos 4

Este lunes 29 de enero se llevó a acabo la primera eliminación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en donde Alfredo Adame, Thalí García, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow y Christian Estrada, estuvieron en la cuerda floja, aunque solo uno de ellos fue quien salió de manera definitiva de la competencia.

El primer eliminado de La Casa de los Famosos 4 es Christian Estrada, quien no pudo convencer al público para que lo dejaran una semana más dentro de la competencia, ante esto, Ferka ex pareja del modelo y madre de su primogénito, ya reaccionó en redes sociales tras salida de su ex.

Christian Estrada fue el primer eliminado de LCDLF4

¿Qué dijo Ferka tras la eliminación de Christian Estrada de LCDLF 4?

Fue a través de su cuenta de “X” (antes twitter) que la actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka ha reaccionado ante las diversas declaraciones que su ex pareja Christian Estrada hizo durante los pocos días que estuvo en el famoso reality show, así como a su reciente eliminación.

“JajjJa amo a todos con el reporte joaquinn”, escribió Ferka en su cuenta de “X”

Así reaccionó ante la expulsión de Christian Estrada

Lo anterior, luego que sus fanáticos le pasaron “el reporte” de la eliminación de Christian Estrada, ante su reacción en esta red social, los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Y es que, seguidores del reality show aseguran que lo eliminaron para que salga de la competencia y vaya a hacerse cargo de su hijo, otros más aseguran que las “lloradera” de Christian Estrada no le sirvió de nada.

Lo comentarios en contra de Estrada no se hicieron esperar.

¿Por qué lloró Christian Estrada en La Casa de los Famosos 4?

Cabe mencionar que tan solo unos días después de haber entrado a La casa de los Famosos 4, el polémico modelo que fue ex pareja de famosas como Alicia Machado y Frida Sofía, rompió en llanto al asegurar que no ha podido reunirse con su hijo Leonel.

Y es que, Estrada está firme en que no pagará hasta 70 mil pesos para que la madre de su hijo pueda acceder a que éste pueda reunirse con él pues aseguró que “no se vale”.

“No se vale que me hagan eso…que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué…”, dijo Christian Estrada

Pese a estar muy conmovido por no poder haberse reunido con su pequeño hijo Leonel, en redes sociales, usuarios no creyeron en las palabras del modelo, además reconocieron la labor como madre de Ferka y exigen que el modelo cumpla con la manutención del menor, además cumplieron con la amenaza que lanzaron en redes sociales al asegurar que en cuanto quedara nominado no lo iban a apoyar para que salga eliminado del reality y se hiciera responsable con su hijo.