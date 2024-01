Ferka reacciona a las lágrimas de Christian Estrada por su hijo en LCDLF 4

El pasado martes 23 de enero Telemundo sorprendió a toda la industria al anunciar a Christian Estrada como uno de los participantes de "La Casa de los Famosos 4". El modelo inmediatamente se robó las miradas al hablar de su exrelación con Ferka.

Durante la transmisión del día de ayer Christian Estrada conmovió a todos al hablar sobre el escándalo que ha protagonizado con su ex y su hijo a quien no ve desde hace varios meses. Las imágenes se volvieron vieron virales en los distintos espacios de la farándula.

La Casa de los Famosos 4: Christian Estrada entre lágrimas asegura que él no va a pagar por ver a su hijo

El día de ayer Christian Estrada conmovió a todos los seguidores de "La Casa de los Famosos 4" al romper en llanto al hablar de su hijo. El cantante confesó que no pagará un solo peso por ver a su hijo, situación que estaría viviendo por el pleito que tiene con su ex, Ferka.

“No se vale que me hagan eso…que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué…”, dijo Christian Estrada.