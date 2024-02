Christian Estrada hace reveladora propuesta a Aleska Génesis a su salida de “La Casa de los Famosos 4”

Christian Estrada se convirtió en el primer eliminado de “La Casa de los Famosos 4” y aunque su estadía fue corta bastó para que surgieran rumores de un romance con Aleska Génesis. Por este motivo, el modelo no dudó en lanzar una reveladora propuesta a su excompañera de reality show señalando que le gustaría conocerla mejor fuera de los reflectores, aún cuando hace tan sólo unos días anunció su ruptura con Alicia Machado.

Christian Estrada se dijo flechado por Aleska

Durante un live en su cuenta de Instagram, el modelo, de 34 años, fue cuestionado sobre el supuesto amorío que surgió con Aleska Génesis durante los días que convivieron en “La Casa de los Famosos 4” debido a que fueron captados en más de una ocasión con una actitud romántica.

Estrada admitió que quedó flechado por la modelo y no dudó en proponerle que se conozcan mejor una vez que ella abandone el reality show: “Buena tipa, buena muchacha, muy inteligente (…) Con ella conecté mucho, ella misma lo dijo, que yo le haya gustado es otra cosa. Traté de mantener mi distancia, pero obviamente todo mundo lo vio, se me acercaba, ¿qué puedo hacer? La chica está hermosísima. Me gustaría conocerla fuera de ‘La Casa de los Famosos’, por su puesto”.

Habla de su ruptura con Christian Estrada

El ex de Ferka Quiroz se dijo dolido por las palabras de Alicia Machado con las que anunció que estaba “felizmente soltera”, sin embargo, se desvivió en halagos para la ex Miss Universo. Esto pese a que terminaron su relación en más de una ocasión durante un corto periodo de tiempo, tal y como ella misma lo hizo saber en sus redes sociales con indirectas para el modelo.

“La relación que acaba de terminar fue muy bonita, muy hermosa. Los 11 meses que estuve con esa persona lo único que me llevo son cosas bonitas, me quedo con los mejores recuerdos porque es una gran mujer, tuve una gran mujer a mi lado (…) Yo le prometí que no iba a hablar de ella, pero siento que ustedes lo tienen que saber porque fueron los 11 meses más bonitos que he vivido. Esta persona la llevo en mi corazón, estuvo ahí cuando más la necesité, no tengo nada malo que hablar de ella”, dijo.